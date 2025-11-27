Allo Stadio Renato Dall’Ara, Bologna-Salisburgo vale una bella fetta di Europa per entrambe. A quinta giornata già iniziata con le partite del tardo pomeriggio, la squadra di mister Italiano è al ventiseiesimo posto con cinque punti, mentre il Salisburgo è ventinovesima con tre punti. Con gli austriaci è uno scontro diretto che vale l’accesso ai play-off. Una sconfitta metterebbe in crisi Orsolini e compagni.

Bologna in campo con il 4-2-3-1. Confermato tra i titolari Federico Bernardeschi così come Torbjørn Heggem, preferito in difesa a Martin Vitik. Ravaglia in porta, davanti a lui Zortea, Lucumí, Heggem, Miranda. Centrocampo con Pobega e Ferguson dietro a Orsolini, Odgaard e appunto Bernardeschi. Davanti c’è Dallinga. Arbitra il croato Pajac: i tifosi bolognesi sperano di non dover fare della facile ironia.

Primo Tempo

45′ + 1 – Zortea calcia dal limite, Rasmussen blocca il tiro con il corpo.

43′ – Ammonito Vertessen.

42′ – Partita intensa al Dall’Ara, ora il Salisburgo si fa vedere sotto la Curva Bulgarelli: Diabate trova Yeo che calcia di sinistra, Heggem devia in angolo.

40′ – Il Bologna cerca il vantaggio: battuto corto un angolo da Miranda a Bernardeschi, Pobega si inserisce sul cross e devia fuori.

38′ – Ancora Miranda protagonista, raccoglie una respinta della difesa austriaca, scarta due avversari e tira, Schlager para nonostante una deviazione.

36′ – Il Bologna non ci sta: Bernardeschi serve Miranda sulla sovrapposizione, cross dalla sinistra per Dallinga, Schlager ha respinge.

32′ – Pareggia il Salisburgo: Lucumì non riesce a intercettare un passaggio di Bischoff per Vertessen, che riesce a servire Baidoo: Ravaglia respinge ma il belga ribadisce in rete.

30′ – Brutto appoggio di Ravaglia che consegna la sfera al Salisburgo, chiude bene Lucumì.

26′ – GOAL BOLOGNA! Era maturo il tempo del vantaggio rossoblù: la firma è di Odgaard che raccoglie una respinta della di Diabate e batte Schlager, con la complicità della deviazione di Goudou.

25′ – Indecisione di Ferguson in fase di costruzione, il Salisburgo recupera palla ma non riesce a concludere.

22′ – Nuova offensiva per la squadra di Italiano, il Salisburgo si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner, incornata di Dallinga lontana dallo specchio della porta.

19′ – È ancora il Bologna a spingere guadagnandosi un angolo: la palla finisce a Orsolini ma il suo tiro è fuori misura.

18′ – Sul capovolgimento di fronte Orsolini si invola verso l’area e calcia, Schalger respinge; Odgaard cerca di ribadire al volo ma la conclusione è debole: blocca Schlager.

17′ – Il B0logna si mette in difficoltà da solo con la costruzione dal basso, Ravaglia viene pressato ma riesce a guadagnare la rimessa dal fondo.

15′ – Risponde il Salisburgo con Badoo che serve Yeo, Ravaglia mette in angolo ma l’arbitro ferma tutto: fuorigioco.

14′ – Bell’azione che parte da Zortea, passando per Pobega si finisce a Bernardeschi che si accentra e tira, pallone fuori. Deviato, non viene accordato il corner.

12′ – Corner corto giocato tra Orsolini e Bernardeschi che va al cross, la palla finisce dopo una respinta a Pobega che incorna alto.

8′ – Si propongono ancora in avanti i padroni di casa, Odgaard servito in area in posizione defilata ma scivola al momento opportuno.

6′ – Azione manovrata sulla destra nell’asse Zortea-Orsolini, il terzino destro arriva al cross sul quale non arriva nessuno. Primo leggero brivido firmato rossoblù.

2′ – Iniziata al Dall’Ara, il Bologna cerca subito di essere propositivo, ma anche il Salisburgo non sta ad attendere. Ci si gioca già la predominanza del campo senza attendismi.

Tabellino di Bologna-Salisburgo

Bologna: Ravaglia; Zortea, Lucumí, Heggem, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Dallinga. All. Italiano. A disp: Pessina, Franceschelli, Holm, Moro, Castro, Casale, Dominguez,Vitík, Fabbian.

Salisburgo: Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic; Diabaté, Bidstrup; Baidoo, Yeo, Bischoff; Vertessen. All. Letsch. A disp.: Hamzic, Krätzig, Diambou, Konaté, Ratkov, Lukic, Alajbegović, Trummer, Aguilar, Schuster

Reti: 27′ Odgaard (B), 32′ Baidoo (S).

Ammoniti: –

Espulsi: –

Arbitro: Pajac

