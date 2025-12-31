Per il Bologna il 2025 è stato ricco di emozioni, di colpi di mercato e di addi importanti: in questa puntata speciale della rubrica Lontano da Casa andiamo a fare un bilancio dell’anno vissuto dagli ex giocatori rossoblù.

Bologna, ecco come se la stanno cavando alcuni degli ex giocatori più iconici

Sam e Dan

Gli ultimi due gioielli ad aver lasciato la città delle Due Torri sono stati Dan Ndoye e Sam Beukema, che quest’estate sono passati rispettivamente al Nottingham Forest e al Napoli dopo aver indossato per due anni la maglia rossoblù.

L’attaccante svizzero ha giocato 15 incontri in Premier League (di cui 14 da titolare), collezionando una media di 67′ a partita. Per lui anche un gol (arrivato all’esordio stagionale con il club inglese) e un assist (servito la giornata seguente). Nel frattempo, però, il Nottingham Forest è diciassettesimo in campionato, poco distante dalla zona retrocessione. Migliore il bilancio in Europa League, dove gli inglesi occupano l’undicesima posizione: qui l’ex rossoblù (considerato l’eroe della Coppa Italia vinta lo scorso maggio) ha all’attivo 6 presenze, di cui 3 da titolare, e una rete. Infortunatosi poco prima di Natale, Dan è al momento indisponibile e viene monitorato giornalmente.

Sam Beukema, invece, è passato alla corte di Antonio Conte per 31 milioni di euro. In campionato il difensore centrale olandese è stato utilizzato 9 volte, collezionando 8 presenze da titolare e una rete. Anche lui ha subito un infortunio poco prima di Natale e per precauzione è rimasto in panchina nel match di Supercoppa giocato in Arabia Saudita contro la sua ex squadra.

Calafiori e Zirkzee: gli eroi del Bologna di Thiago Motta

Tra le cessioni più costose della storia del Bologna ci sono state quelle di Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee, che hanno lasciato Casteldebole alla fine della stagione 2023-2024 (quella della storica cavalcata alla Champions League). Considerati due simboli della squadra di Thiago Motta, il difensore romano e l’attaccante olandese sono approdati in Premier League per 45 e 42,5 milioni di euro.

Dopo un primo anno travagliato a causa di una serie di infortuni, Calafiori si è ritagliato uno spazio stabile tra le file dell’Arsenal. Dall’inizio di questa stagione ha raccolto 16 presenze da titolare, per un totale di 1.264′, un gol e due assist. Anche la squadra sta vivendo un ottimo periodo: i Gunners, infatti, sono in vetta alla classifica sia in Premier che in Champions League. Joshua Zirkzee, invece, è al secondo anno con il Manchester United: qui l’olandese ha alternato periodi di forma a momenti meno brillanti, collezionando 7 gol e 3 assist in 49 presenze tra tutte le competizioni. La sua ultima rete risale proprio a ieri, nell’1-1 tra i Red Devils e il Wolverhampton ultimo in classifica. Ciononostante, la sua avventura inglese potrebbe essere al capolinea: la Roma, infatti, ha espresso grande interesse nei confronti del classe 2001.

Un nuovo capitolo per Tomiyasu

Al contrario, Takehiro Tomiyasu è stato molto più sfortunato. Il talentuoso difensore giapponese, in rossoblù dal 2019 al 2021, è stato tormentato da una serie di gravi infortuni poco dopo essere passato all’Arsenal. Purtroppo i problemi fisici ne hanno compromesso la carriera, altrimenti molto promettente. Adesso, però, potrebbe esserci un lieto fine per la sua tormentata storia. Il giapponese, infatti, ha appena firmato con l’Ajax (al quale era stato accostato nelle scorse settimane).

