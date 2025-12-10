Un nuovo inizio per Tomiyasu

Chi ha vissuto il suo periodo a Bologna lo ricorda bene: Takehiro Tomiyasu era diventato un punto di riferimento, un difensore capace di unire solidità e pulizia tecnica. Il passaggio all’Arsenal doveva rappresentare il salto definitivo, ma tra problemi fisici e una continuità mai raggiunta, la sua avventura londinese si è trasformata in un percorso accidentato. Gli sviluppi dei mesi successivi – dalla lunga assenza ai due interventi chirurgici, fino alla rescissione e alla ricerca di una nuova squadra – raccontano uno dei momenti più complicati della sua carriera. Oggi, però, quel cammino sembra aver trovato una direzione: l’Ajax vuole Tomiyasu.

Il filo dell’assenza: difficoltà e pochi minuti in campo

Arrivato all’Arsenal come un talento in crescita, Tomiyasu non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che ci si aspettava da lui. Le sue presenze totali, appena 79, hanno evidenziato un utilizzo ridotto, aggravato dai problemi fisici che hanno progressivamente limitato ogni possibilità di continuità. L’ultima volta in campo risale a ottobre 2024: sei minuti contro il Southampton, un’apparizione isolata dentro un anno quasi interamente passato ai margini. Le complicazioni al ginocchio prima e al polpaccio poi lo hanno costretto a fermarsi più volte, fino a rendere necessario un periodo di stop quasi totale.

Bologna nel cuore: un legame che non si è mai spezzato

A Bologna Tomiyasu è stato molto più di un difensore affidabile. È rimasto un simbolo di un periodo diverso, un ricordo ancora vivo nella memoria di chi lo ha visto crescere. «Indipendentemente dalle vicende di mercato», recitavano i testi, Tomiyasu resterà sempre legato ai colori rossoblù.

Il filo della cura: operazioni, ricadute e un rientro rimandato

Il percorso medico è stato lungo. Prima un fastidio al ginocchio, poi l’irradiazione del problema al polpaccio, infine il primo intervento. Il tentativo di rientro a ottobre 2024 si è interrotto quasi subito, costringendolo a un’altra pausa e a un nuovo intervento chirurgico a febbraio 2025. Due operazioni nell’arco di sei mesi, per un totale di 361 giorni di assenza, con in mezzo soltanto quella breve apparizione contro il Southampton. Anche la nazionale giapponese ha dovuto fare a meno di lui per più di un anno.

La fine del contratto: la rescissione con l’Arsenal

Quando firmò con l’Arsenal, Tomiyasu aveva inserito persino un’opzione per un’ulteriore stagione: un segno di fiducia reciproca che sembrava destinato a durare. Eppure, dodici mesi prima del possibile esercizio della clausola interna, il percorso ha preso una piega opposta. Il 4 luglio è arrivata la rescissione: il giapponese è diventato svincolato, libero di scegliere un nuovo progetto mentre continuava il suo recupero individuale. Era l’unico esito possibile dopo una stagione quasi interamente trascorsa fuori dal campo.

La ricostruzione fisica: mesi di lavoro solitario

Per tornare ad allenarsi con regolarità servirà una riatletizzazione completa. Dopo un anno lontano dal ritmo agonistico, la strada è inevitabilmente impegnativa. In questo periodo Tomiyasu ha lavorato in solitaria, seguendo un programma mirato a recuperare mobilità, forza e continuità. L’unico elemento mai venuto meno è stato ciò che i testi sottolineano con forza: la sua professionalità. L’ex beniamino del Dall’Ara conserva la determinazione di chi vuole tornare al livello che gli compete.

Le strade possibili: Italia e Inghilterra

Dopo la separazione dall’Arsenal si sono fatte strada varie ipotesi. Qualche mese fa il Milan sembrava interessato a lui, in cerca di un difensore duttile da inserire in una linea a tre, adattabile sia a destra sia a sinistra.

L’annuncio più recente: Tomiyasu verso l’Ajax

Negli ultimi giorni, invece, è arrivata la notizia più concreta: secondo quanto riportato da Voetbal International, Tomiyasu sarebbe vicino a firmare con l’Ajax nel mercato di gennaio. Il club olandese valuterebbe un contratto di breve durata, monitorando giorno per giorno le condizioni fisiche del difensore.

Nel nuovo contesto potrebbe ritrovare Itakura, suo ex compagno nella nazionale giapponese, mentre si prepara a tornare finalmente in campo dopo più di 400 giorni di assenza.

Un nuovo inizio dopo un tunnel lunghissimo

Un anno di assenze, due operazioni, una rescissione, un percorso di recupero lento e complesso. Ma oggi il giapponese vede finalmente un’uscita possibile: un ritorno in campo che, se tutto procederà come previsto, potrà concretizzarsi nelle prossime settimane.

Per ora resta solo una certezza: dopo un viaggio pieno di ostacoli, Tomiyasu ha di nuovo una strada davanti e si chiama Ajax.

