LIVE Napoli-Bologna 2-0: erroraccio di Ravaglia, doppietta di Neres

È una serata da sogno per Bologna e per i bolognesi, è la serata che doveva essere già scritta nel destino e che invece ha richiesto i calci di rigore: è la serata della finale della Supercoppa Italiana 2025, Napoli-Bologna, che seguiremo live!

Vincenzo Italiano ha deciso di inserire dal primo minuto Lewis Ferguson al posto di Nikola Moro. Obbligata la sostituzione di Federico Bernardeschi, infortunato: al suo posto Nicolò Cambiaghi. Confermati i restanti nove undicesimi che sono partiti contro l’Inter.

Antonio Conte non ha cambiato la formazione titolare che ha schiantato il Milan giovedì scorso, confermando il 3-4-2-1 varato dopo la sconfitta di novembre al Dall’Ara.

La cronaca LIVE di Napoli-Bologna

57′ – Raddoppio Napoli. Nel momento in cui il Bologna sembrava reagire, in fase di impostazione Ravaglia fa un passaggio debole a Lucumì che viene anticipato da Neres: a tu per tu con il portiere rossoblù, lo batte con uno scavetto.

55′ – Il Bologna si rende pericoloso: Orsolini da destra serve Ferguson che incorna, Milinkvic-Savic para facile.

49′ – Cambiaghi atterra Di Lorenzo, giallo per il giocatore rossoblù.

47′ – Hojlund si rende pericoloso, Ravaglia mette in angolo. Sul corner incorna Rrahmani, ma un super Ravaglia alza sopra la traversa!

46′ – È ricominciata la partita. Il Napoli è subito in possesso palla.

Primo tempo

45′ + 1 – Fine primo tempo: Napoli-Bologna 1-0. Al momento decide la rete di Neres.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – Hojlund viene lanciato verso la porta e si libera di Heggem che lo atterra nella tre quarti. Giallo per Heggem, anche se il danese reclamava il rosso.

42′ – I partenopei non mollano la presa e si producono in un’azione offensiva: il Bologna riesce a riconquistare il pallone, ma è in sofferenza.

39′ – Goal del Napoli: era solo questione di tempo. Neres viene servito da una rimessa laterale sulla tre quarti e di sinistro disegna una parabola imprendibile per Ravaglia, che tocca ma non riesce ad evitare la rete.

David Neres sblocca #NapoliBologna 1-0 con una magia a giro dalla distanza! 💫🎩#EASPORTSFCSupercup pic.twitter.com/ZrSneVmTQR — Lega Serie A (@SerieA) December 22, 2025

37′ – Grandissima azione in velocità del Napoli, da destra si passa verso sinistra con Hojlund come perno, di tacco serve Neres che innesca Spinazzola, a Ravaglia battuto Ferguson libera evitando il goal. La formazione rossoblù prova ad alleggerire la pressione

31′ – Napoli ancora pericoloso con la premiata ditta McTominay–Elmas, Ravaglia respinge di pugno.

26′ – Contatto Hojlund–Heggem sulla tre quarti, fallo per l’attaccante dei partenopei. Conte non ci sta e protesta: giallo per lui.

25′ – Hojlund serve di tacco Elmas che viene fermato in area da Heggem: intervento pulito del norvegese.

21′ – Percussione insistita di Odgaard che, invece di servire un Cambiaghi libero sulla sinistra, si produce in un mancino non indimenticabile che si spegne sul fondo.

19′ – Il Napoli esce palla al piede e si rende pericoloso con un grande ribaltamento di fronte, Orsolini è bravo a ripiegare e a rifugiarsi in angolo.

16′ – Si fa vedere ancora una volta il Napoli, ci riprova Elmas dai 20 metri, para Ravaglia.

13′ – Il Napoli insiste ancora dalla destra, il Bologna si rifugia in angolo. Sul conseguente corner, nulla di fatto per gli uomini di Conte.

11′ – Il Bologna cerca di farsi vedere dalle parti della trequarti dei Campioni d’Italia in carica, ma non riesce a imbastire un’azione decisiva.

10′ – McTominay serve Elmas sulla sinistra che si accentra e cerca il secondo palo, senza trovarlo: è la prima grande occasione del match.

9′ – Gli azzurri insistono sulla destra con Neres, Lucumì chiude sul traversone del brasiliano.

6′ – Il Napoli cerca di farsi vedere da destra con Politano che mette in mezzo, la retroguardia rossoblù libera.

5′ – Innescato Cambiaghi a sinistra, che sguscia tra Rrahmani e Di Lorenzo e viene atterrato in area: l’arbitro Colombo lascia proseguire.

3′ – Nessuna delle due squadre riesce a costruire in maniera ordinata. Mancano gli spazi, le soluzioni sono i calci lunghi.

1′ – È iniziata la partita!

Sono entrate in campo le squadre, a breve il calcio d’inizio!

Il tabellino della finale di Supercoppa Italiana 2025

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All.: Antonio Conte. A disp.: Contini, Ferrante, Gutierrez, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Lang, Buongiorno, Lukaku, Oliveira, Beukema, Marianucci, Di Bruttopilo, Baridò, De Chiara.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Vincenzo Italiano. A disp.: Skorupski, Pessina, Franceschelli, Moro, Rowe, Tomasevic, Immobile, Sortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana, Fabbian.

Reti: 39′, 57′ Neres (N).

Ammoniti: Heggem, Cambiaghi (B).

Espulsi: –

Arbitro: Colombo.

