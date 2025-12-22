Seguici su

Bologna FC

LIVE Napoli-Bologna 2-0: erroraccio di Ravaglia, doppietta di Neres

La cronaca LIVE di Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana 2025. La decide una doppietta di Neres.

Pubblicato

1 ora fa

il

La formazione titolare del Bologna nella finale contro il Napoli (© Bologna FC 1909)
È una serata da sogno per Bologna e per i bolognesi, è la serata che doveva essere già scritta nel destino e che invece ha richiesto i calci di rigore: è la serata della finale della Supercoppa Italiana 2025, Napoli-Bologna, che seguiremo live!

Vincenzo Italiano ha deciso di inserire dal primo minuto Lewis Ferguson al posto di Nikola Moro. Obbligata la sostituzione di Federico Bernardeschi, infortunato: al suo posto Nicolò Cambiaghi. Confermati i restanti nove undicesimi che sono partiti contro l’Inter.

Antonio Conte non ha cambiato la formazione titolare che ha schiantato il Milan giovedì scorso, confermando il 3-4-2-1 varato dopo la sconfitta di novembre al Dall’Ara.

La cronaca LIVE di Napoli-Bologna

57′ – Raddoppio Napoli. Nel momento in cui il Bologna sembrava reagire, in fase di impostazione Ravaglia fa un passaggio debole a Lucumì che viene anticipato da Neres: a tu per tu con il portiere rossoblù, lo batte con uno scavetto.

55′ – Il Bologna si rende pericoloso: Orsolini da destra serve Ferguson che incorna, Milinkvic-Savic para facile.

49′Cambiaghi atterra Di Lorenzo, giallo per il giocatore rossoblù.

47′Hojlund si rende pericoloso, Ravaglia mette in angolo. Sul corner incorna Rrahmani, ma un super Ravaglia alza sopra la traversa!

46′ –  È ricominciata la partita. Il Napoli è subito in possesso palla.

Primo tempo

45′ + 1 – Fine primo tempo: Napoli-Bologna 1-0. Al momento decide la rete di Neres.

45′ – Un minuto di recupero.

44′Hojlund viene lanciato verso la porta e si libera di Heggem che lo atterra nella tre quarti. Giallo per Heggem, anche se il danese reclamava il rosso.

42′ – I partenopei non mollano la presa e si producono in un’azione offensiva: il Bologna riesce a riconquistare il pallone, ma è in sofferenza.

39′Goal del Napoli: era solo questione di tempo. Neres viene servito da una rimessa laterale sulla tre quarti e di sinistro disegna una parabola imprendibile per Ravaglia, che tocca ma non riesce ad evitare la rete.

37′ – Grandissima azione in velocità del Napoli, da destra si passa verso sinistra con Hojlund come perno, di tacco serve Neres che innesca Spinazzola, a Ravaglia battuto Ferguson libera evitando il goal. La formazione rossoblù prova ad alleggerire la pressione

31′ – Napoli ancora pericoloso con la premiata ditta McTominayElmas, Ravaglia respinge di pugno.

26′ – Contatto HojlundHeggem sulla tre quarti, fallo per l’attaccante dei partenopei. Conte non ci sta e protesta: giallo per lui.

25′Hojlund serve di tacco Elmas che viene fermato in area da Heggem: intervento pulito del norvegese.

21′ – Percussione insistita di Odgaard che, invece di servire un Cambiaghi libero sulla sinistra, si produce in un mancino non indimenticabile che si spegne sul fondo.

19′ – Il Napoli esce palla al piede e si rende pericoloso con un grande ribaltamento di fronte, Orsolini è bravo a ripiegare e a rifugiarsi in angolo.

16′ – Si fa vedere ancora una volta il Napoli, ci riprova Elmas dai 20 metri, para Ravaglia.

13′ – Il Napoli insiste ancora dalla destra, il Bologna si rifugia in angolo. Sul conseguente corner, nulla di fatto per gli uomini di Conte.

11′ – Il Bologna cerca di farsi vedere dalle parti della trequarti dei Campioni d’Italia in carica, ma non riesce a imbastire un’azione decisiva.

10′McTominay serve Elmas sulla sinistra che si accentra e cerca il secondo palo, senza trovarlo: è la prima grande occasione del match.

9′ – Gli azzurri insistono sulla destra con Neres, Lucumì chiude sul traversone del brasiliano.

6′ – Il Napoli cerca di farsi vedere da destra con Politano che mette in mezzo, la retroguardia rossoblù libera.

5′ – Innescato Cambiaghi a sinistra, che sguscia tra Rrahmani e Di Lorenzo e viene atterrato in area: l’arbitro Colombo lascia proseguire.

3′ – Nessuna delle due squadre riesce a costruire in maniera ordinata. Mancano gli spazi, le soluzioni sono i calci lunghi.

1′ – È iniziata la partita!

Sono entrate in campo le squadre, a breve il calcio d’inizio!

Il tabellino della finale di Supercoppa Italiana 2025

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All.: Antonio Conte. A disp.: Contini, Ferrante, Gutierrez, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Lang, Buongiorno, Lukaku, Oliveira, Beukema, Marianucci, Di Bruttopilo, Baridò, De Chiara.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Vincenzo Italiano. A disp.: Skorupski, Pessina, Franceschelli, Moro, Rowe, Tomasevic, Immobile, Sortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana, Fabbian.

Reti: 39′, 57′ Neres (N).

Ammoniti: Heggem, Cambiaghi (B).

Espulsi: –

Arbitro: Colombo.

