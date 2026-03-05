Lontano da Casa – Holm ancora ai box, 7 reti stagionali per Raimondo

Ecco una nuova puntata di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Serie A – Holm ancora fermo per infortunio, pochi minuti per Fabbian nel 3-0 incassato dalla Fiorentina a Udine

Ancora ai box Emil Holm, passato in prestito alla Juventus di Luciano Spalletti nella finestra di calciomercato invernale. Il terzino svedese aveva rimediato una lesione di basso-medio grado del soleo durante la trasferta contro l’Inter, corrispondente a un mese di stop. Il suo rientro potrebbe avvenire contro l’Udinese o contro il Sassuolo.

Ed è proprio contro l’Udinese che Giovanni Fabbian ha collezionato altri 19′ con la Fiorentina di Paolo Vanoli. I viola sono stati sconfitti con un pesante 3-0, ma intanto il centrocampista classe 2003 è arrivato a quota 8 presenze tra tutte le competizioni.

Estero – Pochi minuti per Karlsson contro l’AZ, nuovi guai fisici per El Azzouzi

Prosegue l’avventura di Jesper Karlsson all’Utrecht (ottavo in Eredivisie). L’attaccante svedese, che sotto le Due Torri non è mai riuscito a ritagliarsi abbastanza spazio, ha già all’attivo due gol in 7 presenze con il club olandese. Nell’ultima vittoria contro l’AZ Alkmaar (la sua vecchia squadra), il ragazzo è però sceso in campo solamente per 7′.

Nel frattempo, in Belgio, l’Anderlecht di Mihajlo Ilić è ancora in quarta posizione. Il bilancio del difensore serbo è di 6 presenze in campionato. Il cammino di Oussama El Azzouzi in Ligue 1, invece, si complica (nonostante le 11 presenze e una rete raccolte fino a questo momento). Il giocatore olandese di origini marocchine, in prestito secco all’Auxerre, è infatti fermo da quattro giornate a causa dell’ennesimo infortunio. Questa volta si tratta di un problema alla coscia.

Serie B e C – Il punto sui (tanti) giocatori del Bologna in prestito nei campionati minori

In Serie B brilla sempre più forte la stella di Antonio Raimondo, ex centravanti del Bologna Primavera ora in forze al Frosinone. La sua settima rete stagionale, arrivata ieri al 94′ della partita contro il Pescara, ha permesso ai ciociari di pareggiare 2-2 contro gli abruzzesi ultimi in classifica, conquistando così un punto importante per confermarsi al terzo posto della graduatoria.

Il neopromosso Pescara ha già un piede in Serie C. Anche l’attaccante di proprietà del Bologna Orji Okwonkwo sembrerebbe in uscita: il nigeriano, infatti, non compare tra i convocati da ben 6 giornate. Il suo bilancio è fermo a un assist in 10 presenze, nessuna delle quali da titolare.

Sconfitti anche il Cesena di Tommaso Corazza e il Modena di Niklas Pyyhtiä. Il difensore bolognese è subentrato per gli ultimi 10′ della gara contro il Monza secondo in classifica, salendo dunque a quota 3 presenze. Il centrocampista finlandese, invece, è fermo da quasi un mese a causa di un infortunio muscolare alla coscia.

Infine un aggiornamento sui rossoblù in prestito in Serie C. Tommaso Ebone ha raccolto un’altra presenza con il Trento, subentrando a gara in corso nella grande vittoria contro la capolista Vicenza. Ora i gialloblù sono terzi in classifica, mentre il classe 2005 è salito a quota 13 presenze (impreziosite da un gol e un assist). Il Lumezzane di Gennaro Anatriello e Riccardo Stivanello, invece, è nono. I due ex giocatori della Primavera rossoblù si stanno ritagliando il proprio spazio, venendo schierati titolari anche nell’ultimo match di campionato. 22 presenze per Mattia Motolese con il Pro Patria, al penultimo posto del girone.

A causa di due sconfitte di seguito, il Carpi di Manuel Rosetti (26 presenze e 90% di titolarità) è scivolato dal dodicesimo al quattordicesimo posto del Girone B. Situazione opposta per il Gubbio del portiere Nicola Bagnolini (13 presenze, 13 gol incassati e 3 clean sheet), salito dalla decima alla nona posizione grazie a due vittorie consecutive.

