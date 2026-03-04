La Fiorentina ribalta la partita in due minuti: Bologna Primavera sconfitto 2-1

Il Bologna Primavera cade nel Derby dell’Appennino contro la Fiorentina e interrompe la striscia di 7 risultati utili consecutivi: dopo aver pareggiato con Cesena, Juventus, Atalanta e Torino e aver ottenuto grandi vittorie contro le big Roma, Parma e Sassuolo, i rossoblù escono sconfitti per 2 a 1 dal match del Viola Park di Bagno a Ripoli, turno infrasettimanale valido per la ventisettesima giornata di campionato.

Primo tempo – Poche emozioni tra Fiorentina e Bologna

In un primo tempo dai ritmi bassi è il Bologna ad affacciarsi più spesso nella metà campo avversaria. Le maggiori chance della partita ce le hanno proprio i felsinei grazie a un paio di calcio d’angolo e di conclusioni dalla distanza che però non impensieriscono Leonardelli.

La migliore occasione arriva dopo mezzora di gioco: Castaldo tenta il tiro, trovando una buona risposta dell’estremo difensore viola. Sulla risposta, poi, Baroncioni spedisce alto. Nella prima frazione di gioco, comunque, il portiere rossoblù Franceschelli non viene chiamato in causa quasi mai.

Secondo tempo – La Viola reagisce e va a vincere in rimonta: si ferma a 7 la striscia di risultati utili consecutivi del Bologna Primavera

La Viola torna in campo con maggiore aggressività. Nel suo momento migliore, però, ecco che il Bologna sblocca il risultato: all’ora di gioco Antoine N’Diaye approfitta di un rimpallo favorevole e da pochi passi spedisce il pallone in rete, firmando così il suo sesto gol in campionato. Poco dopo i felsinei vanno anche vicini al raddoppio con una rovesciata di Castaldo che termina di poco a lato.

Nonostante la situazione di svantaggio, la Fiorentina riesce a ribaltare la partita nel giro di due minuti. All’80’ Jallow ha sui piedi un rigore in movimento e con un sinistro piazzato nell’angolino fa l’1-1: per lui sono 6 reti in campionato. Nell’azione seguente, poi, Nordvall fa lo sgambetto a Evangelista, che va giù in area. Rigore per la Fiorentina realizzato dal numero 9 Braschi, autore del 2-1 finale.

Finisce così il Derby dell’Appennino. I gigliati di Daniele Galloppa salgono a quota 49 punti, consolidando il secondo posto. I rossoblù di mister Morrone, invece, frenano dopo una lunga serie di risultati positivi e rimangono fermi a 41 punti, scivolando dalla quinta alla settima posizione.

Il tabellino

Marcatori: 62′ N’Diaye (B), 80′ Jallow (F), 82′ rig. Braschi (F).

Fiorentina: Leonardelli; Trapani, Kouadio, Sadotti, Evangelista; Musa Keita (67’ Montenegro), Deli (67’ Conti); Kone (57’ Jallow), Angiolini (46’ Puzzoli), Mazzeo; Braschi. All. Galloppa.

Bologna: Franceschelli; Nesi, Tomasevic, Papazov; Negri, N’Diaye (70’ Nordvall), Libra, Lai (84’ Bousnina), Baroncioni (84’ Juncaj); Lo Monaco (77’ Anastasio), Castaldo (83’ Armanini). Allenatore: Morrone.

