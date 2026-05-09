Dal Napoli a Napoli: Dallinga pronto a riprendersi il Bologna

Dal Napoli a Napoli. Contro la squadra di Antonio Conte, lo scorso 9 novembre, Thijs Dallinga ha firmato il suo primo centro stagionale con il Bologna in Serie A. Il gol era nell’aria dopo i due assist contro il Pisa e l’ottima prestazione contro lo Steaua Bucarest (confezionata con una rete e un passaggio vincente).

Adesso, l’attaccante olandese è chiamato a ritrovare proprio quel feeling con il pallone. Questa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà convocato da Vincenzo Italiano per la prossima giornata contro gli azzurri, fissata lunedì 11 alle 20:45 al Maradona. Un appuntamento in cui è chiamato a ritrovare la via della rete dopo quasi due mesi di digiuno.

Il ritorno dall’infortunio

Dallinga non scende in campo dal 22 marzo contro la Lazio in campionato. Il riacutizzarsi della tendinite lo ha costretto prima a delle sedute in palestra, poi, dal 14 aprile, è tornato ad allenarsi sul campo ma seguendo un programma differenziato.

Soltanto tre giorni fa, l’ex Tolosa è tornato ad allenarsi con i compagni: a partire dalla prossima gara contro Hojlund e compagni potrebbe scendere in campo per far rifiatare Castro, che regge il peso dell’attacco in solitaria da un mese e mezzo.

Bologna, Dallinga ritrova il Napoli

La speranza di Italiano è che il ritorno di Dallinga possa aiutare il Bologna a ritrovare la via della rete: i rossoblù, infatti, non segnano dal 2-0 casalingo contro il Lecce (cinque partite fa). Successivamente, in ordine cronologico, il 4-0 a Birmingham contro l’Aston Villa, i due 2-0 contro Juventus (a Torino) e Roma (al Dall’Ara), seguiti dallo 0-0 contro il Cagliari.

L’ultimo gioia Dallinga l’ha trovata al Mapei Stadium contro il Sassuolo, datato 15 marzo. Lunedì ritroverà la squadra contro cui ha aperto il conto stagionale in campionato, sperando che sia di buon auspicio. Perché solo tornando a segnare in queste ultime uscite potrà convincere la società a trattenerlo in estate.

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