Heggem o Helland, chi farà coppia con Lucumi per fermare Hojlund

Il Bologna si prepara alla trasferta di Napoli e Vincenzo Italiano studia la sua retroguardia per fermare il centroavanti partenopeo. La certezza rimane John Lucumi, il colombiano è imprescindibile nel blocco difensivo rossoblù, ma al suo fianco la scelta sarà tutta norvegese.

Heggem in pole: l’ha già fatto

Il norvegese classe ’99 ha sempre fatto coppia con il 26 rossoblù nei due precedenti stagionali contro il Napoli di Conte. Due partite differenti con esiti opposti. In campionato, nella gara vinta 1-0 al Dall’Ara con il gol di Dallinga, ci fu una masterclass difensiva.

Un Napoli ridotto ad un solo tiro in porta, Hojlund tenuto in gabbia proprio dal duo di difensori felsinei che si alternavano tra chi lavorava d’anticipo e aggressione e chi invece riusciva a dare copertura costante. Il risultato fu quello di una retroguardia impenetrabile e un Napoli fermato puntualmente sul nascere. Una gara che diede al Bologna e il suo ambiente, modo di sognare una stagione sicuramente diversa da quella che si è concretizzata.

Anche in Supercoppa Italiana si decise di riproporre la stessa coppia difensiva, ma con risultati diversi. I ragazzi di Conte hanno saputo tenere il pallino del gioco con alta intensità e continui attacchi all’area rossoblù. Il risultato è tristemente noto: 2-0 per i partenopei e l’inizio di un periodo complicato che non è mai veramente finito.

Helland per dare continuità alla novità

Per il classe 2005 di Bergen, arrivato a gennaio dal Brann, una possibilità che sarebbe oro. Dopo tanta panchina dal suo arrivo, Italiano lo ha schierato titolare per la prima volta nella sfida di Torino contro la Juventus. Da lì il numero 5 è stato confermato sia con la Roma che con il Cagliari.

Per il prossimo anno non è ancora chiara quella che sarà la guida tecnica, ma di certo Eivind sarà parte importante del progetto e continuare a fare esperienza di Serie A, contro un cliente così scomodo potrà essere un investimento per il futuro.

La decisione però spetta a Vincenzo Italiano, che ha ancora la rifinitura di oggi per decidere chi tra Heggem e Helland affiancherà Lucumi in Napoli – Bologna.

Fonte: Dario Cervellati – Stadio

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