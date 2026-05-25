Il calciomercato al centro, con l’inevitabile Italiano in prima fila: Bologna, le notizie del 25 maggio

È finito il campionato, e quindi è tempo di calciomercato. A Bologna ha preso il sopravvento da tempo, ma da oggi la questione principale è il futuro di Vincenzo Italiano, con una panoramica completa del puzzle delle panchine in Serie A: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, lunedì 25 maggio 2026.

Calciomercato, Falcone davanti per la porta

Si torna a parlare di nomi, questa volta per l’estremo difensore. A bocce ferme, cioè a campionato concluso e con una salvezza raggiunta proprio ieri sera, il Bologna sembra tornato a pensare seriamente al nome di Wladimiro Falcone, attuale portiere del Lecce, che piace e non poco alla dirigenza Rossoblù: sia per qualità, ma anche per costi.

Qui il link all’articolo completo su Falcone

Italiano parla del suo futuro, in attesa dell’incontro

In un’intervista uscita esattamente il primo giorno dopo la fine del campionato, Vincenzo Italiano parla di quello che è stato quest’anno e di quello che sarà il suo futuro: tutto passa dall’incontro con la società, che determinerà molto, a quanto pare, anche per le ambizioni che avrà il Bologna la prossima stagione.

Qui il link all’articolo completo sulle parole di Italiano

Un giro di panchine che è già iniziato

Vincenzo Italiano è proprio uno dei nomi più chiacchierati per il valzer di panchine che è già iniziato: Atalanta, una delle pretendenti all’attuale allenatore Rossoblù, ha trovato il suo uomo, così come la Lazio. All’orizzonte, però, si sono liberate le pretendenti più blasonate: Napoli e Milan

Qui il link all’articolo sul giro delle panchine

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