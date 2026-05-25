Bologna, puzzle della panchine in evoluzione: attesa per il vertice con Italiano

Saranno giorni importantissimi per il futuro delle panchine di Serie A, di conseguenza del Bologna e per il futuro di Vincenzo Italiano. C’è grande attesa per il vertice tra la società rossoblù e il tecnico nativo di Karlsruhe, ma le novità arrivano intanto altrove.

Sono diverse le società che, soprattutto al vertice, stanno cambiando tecnico e potrebbero interessarsi al tecnico siciliano qualora non dovesse rimanere in rossoblù. Italiano infatti per il momento darà precedenza al Bologna, ascolterà a valuterà sia per rispetto della società, sia perché ha comunque un contratto in essere fino al 2027.

Atalanta e Lazio, ecco Sarri e Gattuso

Nel frattempo, è quasi tutto fatto per il futuro delle panchine di due importanti società di Serie A che avevano sondato Vincenzo Italiano in caso di addio al Bologna. L’Atalanta e la Lazio infatti hanno chiuso i rispettivi accordi con Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso.

Il tecnico toscano ha scelto la Dea invece che il Napoli, firmerà il solito biennale con opzione per il terzo anno prendendo il posto di Raffaele Palladino, “libero” (ha comunque un contratto fino al 2027 con i nerazzurri, ndr) di cercarsi un nuovo club. La Lazio, invece, ha scelto l’ex CT della Nazionale. Contatti rapidi e proficui nelle ultime ore tra Lotito e “Ringhio” che ripartirà dal biancoceleste firmando un biennale.

Grosso-Fiorentina, trattativa avviata

Nel frattempo, anche la Fiorentina sta avviando le manovre per trovare il suo nuovo allenatore e farà concorrenza al Bologna per Grosso, qualora i rossoblù si mettessero alla ricerca di nuovo tecnico in maniera definitiva.

I viola hanno avviato i contatti consapevoli di non voler proseguire con Vanoli. Tra Fabio Grosso e Fabio Paratici, capo dell’area sportiva della Fiorentina, intercorre un rapporto di amicizia nato alla Juventus. E questo potrebbe rendere la vita più facile ai toscani.

Conte e Allegri via da Napoli e Milan

Quelle di ieri, invece, sono state le ultime gare di Antonio Conte e Massimiliano Allegri alla guida di Napoli e Milan. Il pugliese ha deciso di comune accordo di rescindere il contratto coi partenopei, come già ampiamente emerso. Il livornese, invece, verrà esonerato dopo aver fallito clamorosamente l’obiettivo Champions League.

Le panchine di azzurri e rossoneri sono dunque molto appetibili per Vincenzo Italiano che potrebbe pensare di accettare una società con ambizioni e disponibilità economiche superiori a quelle dei rossoblù. Il Napoli è avanti al Milan per l’attuale tecnico rossoblù avendo già fatto un sondaggio.

Ma come ha fatto capire De Laurentiis ieri la situazione potrebbe variare in base alle decisioni che prenderanno gli altri club in merito al futuro dei propri tecnici. Inevitabile pensare che il riferimento del patron del Napoli fosse proprio al vertice tra Italiano e il Bologna.

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