Vincenzo Italiano anticipa: «C’è la possibilità che io non rimanga a Bologna»

Ore bollenti per il futuro delle panchine di Serie A: il valzer è ufficialmente iniziato e l’attesa per l’incontro tra Vincenzo Italiano e la società del Bologna sta giungendo al termine. Nel frattempo l’allenatore rossoblù ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui chiarisce diversi aspetti, tra cui proprio quello legato alla sua permanenza o meno a Bologna.

Italiano si è espresso molto chiaramente: «Il settimo posto era il mio sogno, avrei dato tutto per giocare la Conference League dopo due finali perse che ho ancora qui sul gozzo». Ha poi proseguito: «Non è una coppetta, anzi, è il vestito perfetto per il Bologna. Provare a vincerla deve essere il prossimo obiettivo».

Il futuro di Vincenzo Italiano è al Bologna?

In casa Bologna è iniziato il conto alla rovescia: a metà di questa settimana la dirigenza incontrerà Vincenzo per decidere se proseguire assieme o prendere strade diverse. Il tecnico non si era mai sbilanciato prima d’ora, ma nell’intervista dell’edizione odierna de La Repubblica si è lasciato andare a dichiarazioni che aprono tutti i fronti: «C’è la possibilità che io non rimanga, non lo nego. Come sapete, ci vedremo con la società e parleremo».

Parole che ridimensionano le aspettative di società e tifosi rossoblù, mentre in merito al chiacchierato interesse del Napoli: «Stanno facendo esplorazioni su tanti allenatori. Avranno stima per il lavoro fatto in questi anni, di più non saprei che dire».

La precisazione di Italiano sulla polemica per la “stagione finita”

Italiano ci ha anche tenuto a precisare la natura delle dichiarazioni che tanto avevano infastidito il popolo di Bologna. Con la famigerata “stagione finita” intendeva tutt’altro: «Figuratevi se io potevo mi pensare che il nostro campionato fosse “finito” a Torino. Mi riferivo solo alle coppe che avevamo giocato fin lì, Champions ed Europa League. Mi dispiace che non mi si perdoni una frase». Ha concluso: «Ci sono rimasto male perché pensavo che mi conosceste abbastanza bene da non dubitare della mia buona fede e non equivocare quelle parole».

Proseguirà la storia d’amore tra Italiano e il Bologna?

Italiano è legato al Bologna da un contratto valido ancora per una stagione, ma questo non basta per convincerlo a rimanere: «Io voglio tornare in Europa. Vivo per dare emozioni e felicità alla gente, come l’anno scorso. Il Bologna ha la giusta filosofia per programmare bene, ottimizzare tutto ed evitare qualche errore che abbiamo fatto per costruire una squadra in grado di tornare in Europa senza dover fare miracoli».

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