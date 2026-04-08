La città freme, la gara di domani è sempre più importante. Dei quarti di finale europei non si vedevano da anni e, nonostante le difficoltà, il gruppo resta apprezzato e sostenuto da una tifoseria incredibile. Insomma, il passo è importante ma, se fatto tutti assieme, non precluso a dei ragazzi che stanno lavorando al massimo con grande professionalità.

Con l’avvicinarsi di un confronto così importante, è inevitabile che le notizie si moltiplichino: se vi forse persi qualcosa, ecco un riepilogo di quanto accaduto oggi per il Bologna FC.

Unai Emery elogia il Bologna

In giornata si sono presentati in sala stampa i due allenatori. La guida dei Villans, in particolare, ci ha tenuto ad elogiare il lavoro fatto dal collega e dalla sua temibile squadra. Per scoprire tutto sulle dichiarazioni di Emery, clicca qui e scopri l’articolo dedicato.

La conferenza doppia di Italiano e Rowe

Parallelamente al tecnico spagnolo, anche Vincenzo Italiano ha parlato con i giornalisti nella giornata di oggi. Tra le tematiche trattate, anche il rapporto con lo stadio e la tifoseria rossoblu, speciale e capace di spingere i ragazzi a dare il meglio. Infine, il mister si è misurato con le sue doti da veggente facendo un pronostico sul match. Assieme al tecnico di Karlsruhe, c’era anche Rowe: l’inglese sente particolarmente la gara ed è l’interprete migliore in questo senso.

Il Napoli sogna Italiano: la bomba di mercato

Voci degli ultimi giorni vorrebbero Antonio Conte vicino all’approdo in Nazionale. Se l’ex guida di Juve e Inter dovesse tornare CT, però, il Napoli resterebbe senza guida tecnica. Pertanto, per tutelarsi gli azzurri starebbero seguendo diversi allenatori del campionato. Uno su tutti? Proprio quello del Bologna, tenuto d’occhio da Manna già da qualche settimana…

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