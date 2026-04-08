Calciomercato, Conte apre all’addio: il Napoli torna a puntare Italiano, e non solo…

Vincenzo Italiano torna al centro del mercato delle panchine e, questa volta, il Bologna sa che trattenerlo potrebbe essere molto più complicato: è qui che entra in gioco il Napoli di Conte.

Conte apre alla Nazionale

Le parole pronunciate da Antonio Conte dopo la vittoria sul Milan hanno aperto uno scenario fino a poco tempo fa soltanto teorico: il possibile ritorno dell’attuale tecnico del Napoli sulla panchina della Nazionale: «Fossi nel presidente della Federazione, metterei il mio nome tra il novero dei candidati. Conosco l’ambiente, ho fatto il CT per due anni. E’ un motivo di lusinga ed è bello rappresentare il paese. Però conoscete la mia situazione, ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi confronterò col presidente De Laurentiis».

Anche Aurelio De Laurentiis ha lasciato intendere che non si opporrebbe a un eventuale addio: «Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell’immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata».

Vincenzo Italiano in pole per il Napoli

E nel caso in cui Conte dovesse defilarsi partirebbe, inevitabilmente, la caccia al successore. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, tra i primi nomi sulla lista del Napoli c’è proprio Vincenzo Italiano.

Non sarebbe un interesse nuovo. Il club azzurro lo segue da tempo e già in passato aveva pensato a lui. Ma oggi Italiano ha un peso diverso nel panorama italiano. Dopo l’esperienza alla Fiorentina, il tecnico ha saputo raccogliere una delle eredità più difficili del calcio italiano recente: quella lasciata da Thiago Motta a Bologna.

Tra le alternative sempre un ex rossoblù: Thiago Motta

Ma il filo che conduce il Napoli a Bologna non si ferma a Vincenzo Italiano. Infatti, accanto al nome del tecnico rossoblù restano vive anche altre candidature. Thiago Motta piace da tempo a De Laurentiis, mentre nelle ultime ore sono emersi anche i profili di Enzo Maresca, Daniele De Rossi e Fabio Grosso. Una lista che segnala la volontà del Napoli di puntare, eventualmente, su un allenatore moderno, giovane e con idee precise.

Proprio sul nome di Thiago Motta, però, è intervenuto anche Dario Canovi, agente dell’allenatore: «Per sapere se c’è il gradimento di Thiago bisognerebbe chiederlo a lui. Io non ci ho parlato e nemmeno mio figlio ha avuto contatti. Non c’è nulla di concreto, e se ci fosse stato qualcosa, lui ci avrebbe detto tutto».

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