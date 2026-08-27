Piccoli-Dovbyk, una staffetta che accompagnerà il Bologna fino a fine stagione

Roberto Piccoli ha vinto il primo ballottaggio stagione con Artem Dovbyk, per Bologna-Lazio a cominciare la partita è stato l’italiano. Sessanta minuti di sostanza e tanto lavoro sporco con poche occasioni, da rete, una sola conclusione verso la porta.

Non soddisfacente sicuramente perché il gol non è arrivato, ma certamente buone notizie nella singola prestazione. Le premesse sono quelle positive di un giocatore elettrico, forse anche troppo. Tanti attacchi alla profondità, tanta fisicità e la dimostrazione di quel potenziale che ha mostrato nelle ultime stagioni, in particolare a Cagliari con la guida di Davide Nicola.

Piccoli-Dovbyk, una sfida

Roberto Piccoli ha superato la concorrenza di Artem Dovbyk una volta. Poi si vedrà. L’ucraino ha sicuramente uno standing internazionale decisamente più importante, ma non ha ancora dimostrato quello che ci si attende da lui. L’attesa potrebbe non dilungarsi, se a livello di condizione fisica ci sarà un miglioramento.

Resta però la sensazione che il giocatore ucraino possa essere, in forma, un piccolo miglioramento rispetto all’italiano ex Fiorentina. Di fatto, però, Piccoli al momento sta meglio e spinge la competizione più in là. Soprattutto perché il Bologna su di lui ha fatto un investimento importante per il futuro. Il ballottaggio comunque proseguirà tutta la stagione, a meno che uno dei due non prenda il sopravvento in termini numerici.

L’investimento

Piccoli però, tra lui e Dovbyk, è senz’altro l’uomo su cui deve puntare il Bologna. L’obbligo di riscatto, a condizioni tutto sommato semplici, di Piccoli al Bologna costerebbe 18/19 milioni di euro.

Se le condizioni dovessero essere raggiunte, a quel punto sarebbe un peccato aver sprecato un’intera stagione. Ecco perché Dovbyk, anche pee questo, parte certamente dietro Piccoli al momento, anche nelle idee di Tedesco, del suo Bologna e per la società. Poi tutto può cambiare, la speranza è che lo faccia in positivo.

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