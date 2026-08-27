Calciomercato Bologna, Ahanor-Chelsea: l’Atalanta incassa ancora e può rilanciare per Rowe

Nelle casse dell’Atalanta arriveranno presto 40 milioni di euro. Dopo aver “fallito” la cessione di Ederson al Manchester United, la Dea aveva messo a bilancio “solo” la mega plusvalenza di Palestra al Chelsea. Ora dal club londinese arriveranno addirittura altri 40 milioni di euro.

Infatti, i Blues sarebbero pronti in queste ore a chiudere per un altro gioiello della “corona” bergamasca. Honest Ahanor nelle prossime ore di calciomercato lascerà l’Atalanta per trasferirsi per 40 milioni al Chelsea e dare la possibilità alla Dea di rilanciare per Jonathan Rowe, nonostante le resistenze del Bologna. E con questo incasso, quindi, ci si attende un nuovo pesante rilancio.

Un affare raddoppiato

Ahanor sarà un affare incredibile per gli uomini e la società nerazzurra. Arrivato, non ancora 18enne dal Genoa la scorsa estate per 20 milioni di euro, è stato trasformato in braccetto mancino di una difesa a tre da Juric e Palladino ed è letteralmente esploso.

Ora con Sarri, il suo nuovo ruolo non è contemplato e sull’esterno sinistro al squadra orobica è coperta. Motivo per cui lo spazio si è ridotto. Ma la giovane età e soprattutto il talento indiscusso del giovanissimo difensore italiano hanno attratto il Chelsea che ora sta chiudendo per Ahanor a una cifra record per il neo maggiorenne azzurro.

Rilancio per Rowe?

I 40 milioni che i nerazzurri incasseranno per il classe 2008 potrebbero aiutare la Dea a ripresentarsi alla porta del Bologna per Jonathan Rowe e rilanciare in questi ultimi giorni di calciomercato. Con l’incasso per il classe 2008, la Dea potrebbe spingersi ben oltre i 40 milioni per l’inglese.

Il rilancio potrebbe a quel punto davvero far vacillare i rossoblù che finora hanno tenuto durissimo. Anche di fronte alla richiesta del britannico di essere lasciato andare direzione Bergamo. Insomma, la partita ancora non è chiusa, perché la Dea continua ad arricchirsi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook