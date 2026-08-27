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Calciomercato Bologna, Ahanor-Chelsea: l’Atalanta incassa ancora e può rilanciare per Rowe
Nuova super cessione per la Dea che vende il 18enne ex Genoa ai Blues. Il club nerazzurro può ripresentarsi alla porta dei felsinei con una super nuova offerte per l’inglese.
Nelle casse dell’Atalanta arriveranno presto 40 milioni di euro. Dopo aver “fallito” la cessione di Ederson al Manchester United, la Dea aveva messo a bilancio “solo” la mega plusvalenza di Palestra al Chelsea. Ora dal club londinese arriveranno addirittura altri 40 milioni di euro.
Infatti, i Blues sarebbero pronti in queste ore a chiudere per un altro gioiello della “corona” bergamasca. Honest Ahanor nelle prossime ore di calciomercato lascerà l’Atalanta per trasferirsi per 40 milioni al Chelsea e dare la possibilità alla Dea di rilanciare per Jonathan Rowe, nonostante le resistenze del Bologna. E con questo incasso, quindi, ci si attende un nuovo pesante rilancio.
Un affare raddoppiato
Ahanor sarà un affare incredibile per gli uomini e la società nerazzurra. Arrivato, non ancora 18enne dal Genoa la scorsa estate per 20 milioni di euro, è stato trasformato in braccetto mancino di una difesa a tre da Juric e Palladino ed è letteralmente esploso.
Ora con Sarri, il suo nuovo ruolo non è contemplato e sull’esterno sinistro al squadra orobica è coperta. Motivo per cui lo spazio si è ridotto. Ma la giovane età e soprattutto il talento indiscusso del giovanissimo difensore italiano hanno attratto il Chelsea che ora sta chiudendo per Ahanor a una cifra record per il neo maggiorenne azzurro.
Rilancio per Rowe?
I 40 milioni che i nerazzurri incasseranno per il classe 2008 potrebbero aiutare la Dea a ripresentarsi alla porta del Bologna per Jonathan Rowe e rilanciare in questi ultimi giorni di calciomercato. Con l’incasso per il classe 2008, la Dea potrebbe spingersi ben oltre i 40 milioni per l’inglese.
Il rilancio potrebbe a quel punto davvero far vacillare i rossoblù che finora hanno tenuto durissimo. Anche di fronte alla richiesta del britannico di essere lasciato andare direzione Bergamo. Insomma, la partita ancora non è chiusa, perché la Dea continua ad arricchirsi.
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