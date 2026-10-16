I precedenti di Bologna-Inter: non succede, ma quando succede…

La sfida Bologna-Inter (storicamente nota anche come Ambrosiana-Inter) nonostante la differenza tra le due società è un classico del calcio italiano poiché è caratterizzata da oltre un secolo di precedenti alcuni dei quali hanno valso Scudetti e biglietti per l’Europa.

Sebbene l’Inter abbia da sempre numeri più rilevanti, il Bologna non si è mai tirato indietro e spesso ha fatto lo sgambetto alla squadra milanese.

Il bilancio complessivo tra Bologna e Inter

Nei 197 precedenti ufficiali disputati finora tra le due formazioni, tenendo conto quindi non solo di sfide di campionato ma anche di spareggi e coppe, la statistica è palesemente a favore dell’Inter.

Sono infatti 58 le vittorie del Bologna contro le 95 dell’Inter, che si sommano poi a 44 pareggi. I rossoblù hanno segnato 237 reti subendone 311. Il risultato più frequente in assoluto è il 2-1 (o 1-2), apparso in ben 25 occasioni.

La miglior vittoria nella storia del Bologna contro i nerazzurri è un pesante 5-0, ottenuto il 30 marzo 1941 con doppietta di Reguzzoni, gol di Puricelli e doppietta di Biavati. La peggior sconfitta risale invece al 21 maggio 1989, ed è uno 0-6 subito durante la stagione dello “Scudetto dei record” dell’Inter.

I precedenti di Bologna-Inter

Ma attenzione al colpo di scena: restringendo il campo alle sole 98 partite disputate a Bologna, si può vedere come le due formazioni siano oggi in un equilibrio quasi perfetto. Bologna e Inter hanno vinto 40 gare a testa, con 18 pareggi a completare le 98 sfide. Le reti sono il dato che sbilanciano un po’ la sfida, con il Bologna che ne ha segnate 134 e l’Inter 138.

I risultati più frequenti a Bologna sono l’0-1 e il 2-1 (11 volte ciascuno), che evidenziano ancora una volta quanto la sfida possa essere equilibrata. La miglior vittoria e la peggior sconfitta interne coincidono con i già citati 5-0 del 1941 e 0-6 del 1989.

I migliori marcatori Rossoblù

Che Bologna-Inter sia una partita storica e che soprattutto in passato sia stata importante per gli equilibri del campionato, lo si vede anche dai tre migliori marcatori della gara con la maglia rossoblù:

Angelo Schiavio: 14 gol Carlo Reguzzoni: 9 gol Gino Pivatelli: 9 gol

E potremmo andare avanti fino all’ottavo posto citando solo calciatori attivi al massimo fino agli anni ’80.

Gli ultimi tra Bologna-Inter: equilibrio perfetto

A sottolineare ancora una volta l’equilibrio che oggi regna a livello statistico in Bologna-Inter, ci sono anche gli ultimi tre precedenti giocati al Renato Dall’Ara.

Bologna-Inter 3-3 (24/05/2025): Un rocambolesco pareggio con i gol rossoblù di Bernardeschi, Pobega e un’autorete di Zielinski, a cui hanno risposto Dimarco, Pio Esposito e Diouf per l’Inter. Bologna-Inter 1-0 (20/04/2025): Una grande vittoria tattica del Bologna decisa dal sigillo spettacolare di Riccardo Orsolini. Bologna-Inter 0-1 (09/03/2024): Un successo di misura dei nerazzurri firmato dall’incornata di Bisseck.

Come vedete, equilibrio sia nei risultati che nelle reti segnate.

Cosa aspettarsi statisticamente dal prossimo Bologna-Inter?

Non è facile rispondere alla domanda di cosa ci possa aspettare, anche statisticamente. L’equilibrio e i risultati più frequenti portano a pensare a una gara vinta di misura, decisa da piccoli dettagli.

Però il Bologna è in difficoltà e non è nemmeno l’ombra di quello che è stato nelle ultime tre stagioni, mentre l’Inter sembra in grande spolvero e tutto farebbe pensare a una partita con gli ospiti che vincono con un vantaggio più apio che di una sola rete. Sono però questi i momenti migliori in cui possono arrivare risultati imprevisti…

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