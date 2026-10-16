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LIVE – Primavera, Parma-Bologna 3-0: inizio da incubo per i rossoblù
Dodici punti per entrambe e un posto nelle zone alte della classifica: Parma-Bologna, scontro diretto nella settima giornata di campionato.
La cronaca LIVE di Parma-Bologna
16′ – Parma vicino al quarto gol: conclusione di Semedo fermata da Giacomone.
12′ – GOL PARMA: punizione per il Parma dopo un fallo commesso dai rossoblù, cross di Burcar e colpo di testa vincente per Diallo che firma il 3-0.
6′ – GOL PARMA: Scarlato raddoppia. Assist di Venturi per il numero 19 gialloblù che con il sinistro fa 2-0.
1′ – GOL PARMA: Chimezie indirizza subito la partita. Burcar mette in mezzo un pallone rasoterra, Chimezie è al posto giusto e segna così l’1-0.
1′ – Comincia il match tra la Primavera del Parma e quella del Bologna
Il tabellino
Marcatori:
Parma: Mazzocchi; Pajsar; Varali; Chimezie; Semedo; Venturi; Scarlato; Burcar; Diop; Diallo; Madiq. Allenatore: Corrent
Bologna: Giacomone; Osti; Jaber; Igbinigun; Negri; Toroc; Badori; Saputo; Trifelli; Lo Monaco; Piro. Allenatore: Morrone
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