Radio Casteldebole – Con il Cambuur l’asticella si alza

La quarta amichevole, con gli olandesi del Cambuur è, se vogliamo, un alzare ulteriormente l’asticella rispetto all’Iraklis di sabato scorso. Lo scrive Alessandro Mossini dalle pagine odierne del Corriere di Bologna, in quanto la squadra olandese, neo promossa in Eredivisie (il massimo campionato olandese), inizia il suo torneo sabato prossimo. Per cui il Bologna 1 e il Bologna 2, ore 11.00 e 17.30 (diretta testuale per entrambe le partite su www.1000Cuorirossoblu.it, visto che non ci sarà la diretta video), affronterà un test più allenante.

Cambuur affronterà il Bologna 1 e Bologna 2

Ore 11 e 17.30 dicevamo, due test per far “girare” tutti gli effettivi del gruppo prima squadra agli ordini di Mister Domenico Tedesco. Diciamo subito chi non ci sarà:

Lucumi ed Heggem , in arrivo a Bologna (dopo le fatiche mondiali): il secondo di aggregherà alla squadra, mentre il primo aspetterà gli esiti del mercato, con in prima fila la Juventus;

, in arrivo a Bologna (dopo le fatiche mondiali): il secondo di aggregherà alla squadra, mentre il primo aspetterà gli esiti del mercato, con in prima fila la Juventus; Dovbyk , che si vedrà entrambi i matches dalla panchina, in attesa di recuperare la forma migliore;

, che si vedrà entrambi i matches dalla panchina, in attesa di recuperare la forma migliore; Holm, l’unico infortunato (ma il suo infortunio nasce prima del mondiale) di tutto il gruppo, in fase recupero.

Cosa ci possiamo aspettare da questa amichevole

Contro il Cambuur arà un vera occasione per vedere, per esempio, i nuovi innesti (Amondarain e Ahlassane). Ma anche vedere le due “nuove mezzale”, Jens Odgaard e Federico Bernardeschi, giocatori abituati a collocazione in campo differente, ma riaddattati da Tedesco. Dallinga ruoterà come unico numero nove, con la voglia di impressionare il nuovo tecnico. Skorupski e Pessina si divideranno equamente i 180 minuti contro gli olandesi. Mentre in difesa gli otto giocatori del pacchetto (Zortea, De Silvestri, Vitik, Helland, Casale, Ilic, Miranda e Ahlassane), giostreranno i loro ruoli, ognuno per circa 90 minuti.

Stessa cosa a centrocampo, dove la stellina argentina sarà un osservato speciale, insieme a Moro e Pobega. In attacco tutti disponibili: vedremo un intero turn over e inizieremo a fare le prime valutazioni.

Bologna-Cambuur

BOLOGNA: Skorupski; Zortea, Helland, Casale, Alhassane; Moro, Pobega, Bernardeschi; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. All.: Tedesco.

CAMBUUR: Jansen; Van de Pavert, Amofa, Baouf, Jetten; Kooistra, Souren, El Arguioui, Hamache; Henstra, Vink. All.: Plat.

ARBITRO: Bruschi.

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