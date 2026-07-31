Radio Casteldebole – Le prime parole di Artem Dobvyk

Il Bologna Fc 1909, sul suo canale You Tube, ci regala le prime parole del nuovo bomber rossoblù, Artem Dovbyk. Sul nuovo numero 9 del Bologna si appuntano aspettative e prospettive per il nuovo sistema d’attacco firmato firmato Domenico Tedesco. Artem è un giocatore dalla stazza fisica importante (189 centimetri per 78 chilogrammi), che sa riempire l’area di rigore come pochi. E recuperato tutta la forma fisica, Artem può essere il terminale offensivo devastante di questo Bologna. Ricordando che sia due anni fa (alla Roma), sia tre anni fa (al Girona) è stato un goleador e assistman fantastico.

All’interno del Centro Tecnico Nicolò Galli Artem (che in ucraino vuole dire “salute” o “sicurezza”) ha raccontato le sue prime sensazioni per questa sua nuova avventura.

Artem Dovbyk: le sue prime parole

«Voglio dire grazie soprattutto ai Direttore Sportivi Giovanni Sartori e Marco Di Vaio che mi hanno voluto qui al Bologna. Inoltre voglio ringraziare il Mister Domenico Tedesco». Artem apre così il suo primo intervento ai microfoni con i colori rossobù addosso. E continua la sua intervista riferendosi proprio alla telefonata fattagli dal nuovo Mister, una telefonata per fare chiarezza sulla sua motivazione.

«Mister Tedesco mi ha posto una sola domanda:”Vuoi giocare per il Bologna?”. E io ho risposto:” Si naturalmente“. Poi Artem continua:«Ho avuto una lunga conversazione con lui e mi ha spiegato i progetti e le ambizioni del club, perchè vuole avere ottimi risultati in questa stagione. Io darò il massimo per aiutare la squadra e dare una mano a raggiungere i migliori risultati».

Le prime impressioni di Dovbyk sulla realtà del Bologna

“Le mie prime sensazioni sono quelle di essere arrivato in un gruppo molto unito, come fosse una famiglia. Qui ognuno lotta l’uno per l’altro e ci sono giocatori con ottime individualità. Ho giocato diverse volte contro il Bologna e ogni partita è sempre stata una sfida difficile. So che in passato diversi attaccanti del Bologna sono molto migliorati in questa squadra. Io proverò a dare il massimo per il Team e cercare di segnare tanti gol. Sono ambizioso e sono fortemente determinato nel voler giocare per questa maglia. Voglio ritrovare la mia massima condizione e so quanto sia forte questa squadra, avendola seguita nell’ultimo periodo».

Artem conclude consapevole che è il primo ucraino a vestire il rossoblù: una motivazione ulteriore per voler lasciare il segno sotto le due torri.

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