Ravaglia, un’altra opportunità

Una grande sconfitta può essere dimenticata solo con una grande vittoria. E domani Federico Ravaglia avrà la sua opportunità – finalmente. La sua ultima apparizione con la maglia del Bologna risale al 3 febbraio, nella gara interna contro il Milan persa 0-3 (scelta obbligata vista la squalifica di Skorupski a causa dell’espulsione rimediata a Genova nella giornata precedente). Una delle ultime prestazione negative sotto tutti i punti di vista per i rossoblù, che però ultimamente hanno cambiato marcia. E all’Olimpico, nella gara più decisiva della stagione, Ravaglia dovrà dimostrare di aver voltato pagina.

Ravaglia, ci risiamo

Per i tifosi del Bologna sarà come rivivere la storia di qualche mese fa. Con Skorupski alle prese con il secondo infortunio serio della stagione, sarà di nuovo Ravaglia a proteggere i pali rossoblù. Proprio come successo dal 22 novembre scorso, trasferta di Udine, al 18 gennaio, 21ª giornata contro la Fiorentina. Una serie di 15 match in cui ha vissuto tra alti e bassi. Spiccano le prestazioni contro Salisburgo e Lazio, o quando ha regalato la finale di Supercoppa parando due rigori all’Inter – a Bastoni prima e Bonny dopo. Non sono mancate anche prestazioni al di sotto delle aspettative: dalla sconfitta per 1-3 contro la Cremonese fino alla finale di Supercoppa contro il Napoli.

Davanti a lui, un’altra opportunità per lasciare il segno in questa stagione. A partire dal ritorno degli ottavi di Europa League: Italiano si affiderà a lui non solo contro i giallorossi, ma – con ogni probabilità – per tutto il finale di stagione, in cui non mancheranno i big-match. Juventus, Roma, Napoli, Atalanta e Inter le prossime avversarie di campionato attualmente sopra in classifica. Atteso anche il match contro la Lazio di Sarri, in ottima forma e a -2. Insomma, le opportunità non mancano a Ravaglia. Sperando che quello 0-3 contro i rossoneri sia soltanto un brutto ricordo.

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