Bologna-Aston Villa (1-3), Freuler ci crede: «Ritorno? In Europa tutto è possibile, anche loro possono sbagliare»

Il Bologna esce sconfitto dal Dall’Ara contro l’Aston Villa, ma la sensazione è un’altra: aver lasciato per strada molto più di quanto dica il punteggio finale. I rossoblù pagano carissimo alcuni episodi – da non ripetere –, tra l’uscita a vuoto di Ravaglia sull’1-0 e l’errore in costruzione che spalanca la strada al raddoppio inglese. In mezzo, però, rimane una prestazione coraggiosa, ricca di occasioni create. La rete di Rowe nel finale aveva riacceso le speranze in vista del ritorno, prima del definitivo 1-3 firmato Watkins nel recupero. Al termine della sfida, Remo Freuler ha analizzato con un celato ottimismo una serata amara, ma non priva di segnali positivi.

Le parole di Remo Freuler post Bologna-Aston Villa

Remo Freuler sugli errori commessi durante Bologna-Aston Villa

«Sì, sono i dettagli che alla fine fanno la differenza. Sul piano del gioco non c’era differenza, tra noi, Bologna e loro, Aston Villa. Abbiamo fatto un errore grave e poi abbiamo concesso due gol su calcio d’angolo. Ripeto, sono i dettagli che fanno la differenza».

Ma la partita l’abbiamo vista, c’era un Bologna che aveva capito come affrontare l’Aston Villa…

«Nel calcio ci sono dei momenti che cambiano le partite. Sul piano del gioco abbiamo fatto molto bene e creato tante occasioni. Alla fine però paghiamo caro i nostri errori. Oggi secondo me non meritavamo di perdere, però se fai questi errori in Europa ne subisci le dovute conseguente».

Non meritavate di perdere, su questo siamo tutti d’accordo. Si riparte da qui per fare la storia del Bologna in Europa, con la partita di ritorno?

«Ancora la partita è aperta. Con l’ultimo gol è certamente più difficile. Sarebbe stato meglio fermarsi al 1-2. Però noi andremo lì e proveremo di tutto, perché in Europa tutto è possibile. Anche loro possono fare degli errori…».

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