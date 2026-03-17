Roma, tanti recuperi in vista del Bologna: dalle novità in difesa all’attacco (Il Resto del Carlino)

Rispetto all’andata, la gara di ritorno tra Roma e Bologna all’Olimpico sarà totalmente diversa. La squadra di Gasperini, infatti, si era presentata al Dall’Ara senza lo squalificato Mancini, elemento centrale in fase di costruzione per i giallorossi, e Kone, non al meglio della condizione. Ora, però, il primo ha scontato la squalifica e il secondo è partito dal 1′ già contro il Como nell’ultima di Serie A. Aspettano solo di misurarsi contro i rossoblù per conquistare i quarti di Europa League.

Roma, le ultime verso il ritorno con il Bologna

Ndicka sarà sempre il perno centrale della difesa, come all’andata. Tuttavia, con ogni, probabilità, i braccetti non saranno Ghilardi – che nelle ultime uscite ha mostrato enorme crescita – da una parte e Celik dall’altra. Questa volta Gasperini potrà contare su maggiore fisicità ed esperienza, tornando a schierare il terzetto titolare composto da Hermoso, Ndicka e Mancini.

Un altro recupero importante è sicuramente quello di Kone a centrocampo, con uno tra Cristante e Pisilli al suo fianco. Sulla trequarti ancora favoriti Cristante e Lorenzo Pellegrini, mentre Soulé non dovrebbe farcela a recuperare e partire dall’inizio. In attacco, Malen è insostituibile, considerando le assenze forzate dei lungodegenti Dovbyk e Ferguson – stagione finita per entrambi. Sicuramente, Italiano dovrà preparare minuziosamente la prossima gara: contro Malen e compagni, non c’è spazio per gli errori.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

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