Prossima Fermata – Il Sassuolo di Grosso

Dopo il Natale, il Sassuolo di Grosso è pronto a far visita al Bologna per l’ultimo match del 2025. Italiano ha richiamato i suoi giocatori a Santo Stefano per riprendere gli allenamenti. Conosce il livello del prossimo avversario dei rossoblù e non va sottovalutato. Di seguito, ecco uno sguardo approfondito e consapevole tra moduli, uomini chiave, statistiche e punti deboli su chi attende i rossoblù alla fermata successiva.

Sassuolo, ritorno al passato

Nelle ultime dieci stagioni, il Sassuolo non ha più replicato il sesto posto del 2015/16. Oggi, però, dopo la promozione dalla serie cadetta, sta cercando di tornare sui propri passi. Attualmente, dopo 16 giornate, occupa la decima posizione in classifica. Decisivi alcuni risultati sorprendenti per una neo-promosso – anche se non è una neo-promossa qualsiasi. Dalla vittoria con la Lazio al pareggio esterno con il Milan, passando per lo 0-3 in casa dell’Atalanta. A -1 proprio dalla squadra di Palladino, con una vittoria i neroverdi arriverebbero a una lunghezza dal Bologna. Ottimo stimolo per tornare a tallonare le prime posizioni della classifica.

Modulo, uomini chiave e fragilità

Al Dall’Ara, Grosso continuerà ad affidarsi al suo 4-3-3 che poggia su Muric tra i pali. Linea difensiva composta da Doig e Walukiewicz ai lati di Muharemovic e Idzes. Matic a dirigere il gioco,

mentre Kone e Thorstvedt agiscono da mezzali. In attacco, Laurienté e Volpato a supporto di Cheddira. Con Berardi ai box, i punti di forza non cambiano. A partire dall’attacco, Laurienté e Volpato hanno dimostrato di essere i più pericolosi della rosa senza il numero 10: insieme contano 4 gol e 6 assist. L’esperienza di Matic unita alla qualità di I. Kone e Thorsvedt forma una centrocampo di tutto rispetto. Difesa meno affidabile: i 20 gol incassati la rendono la peggiore tra le prime dieci. Numeri migliori li hanno anche Parma, Cremonese e Lecce, sebbene appartengano alla metà bassa della classifica. Doig e Walukiewicz sono spesso chiamati alla sovrapposizione, lasciando Muharemovic e Idzes scoperti in fase transizione.

Il Sassuolo arriva al match con un obiettivo chiaro: vincere per continuare a scalare. Decimo in classifica, ma a pochi punti dalle prime cinque. Prossima Fermata è Sassuolo: una squadra con punti di forza chiari, e che cercherà di confermarli al Dall’Ara. Il Bologna dovrà lasciarsi alle spalle la sconfitta in Supercoppa per continuare il tragitto in zona Europa.

