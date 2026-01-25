Femminile, il big match è del Como: Bologna battuto 4-2

Weekend difficile per il Bologna FC 1909: al pesante ko della Prima squadra a Genova, infatti, va ad aggiungersi anche la sconfitta del team femminile sul campo del Como primo in classifica. Le ragazze di Matteo Pachera si sono arrese alle lariane, vincenti 4-2 davanti al proprio pubblico nel big match della quattordicesima giornata di Serie B femminile (la prima del girone di ritorno).

La partita – Nonostante la grande prestazione, il Bologna femminile cede al Como capolista: le lariane si impongono per 4 a 2 e mantengono la vetta della classifica. Quarto posto per le rossoblù

La partita inizia subito in salita per il Bologna, con le padrone di casa che sbloccano il risultato al 20′ grazie alla rete di Boquete, brava a rimanere fredda nel testa a testa con Lauria. Con il passare dei minuti le biancoblu hanno altre occasioni per segnare, ma le felsinee riescono a difendersi e il primo tempo termina sul punteggio di 1 a 0.

Nella ripresa la musica cambia totalmente: le rossoblù, infatti, riescono a ribaltare il risultato in pochi minuti. Al 52′ Fusar Poli segna l’1-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cavallin (trovando così la sua terza rete stagionale). Pochi minuti dopo, al 58′, le ospiti realizzano anche l’1-2 grazie alla solita Jansen (che con 9 gol stagionali è sempre più capocannoniera della squadra).

A questo punto, però, emerge tutto il carattere e la qualità della capolista. Al 62′ la squadra di Selena Mazzantini riacciuffa il pareggio con Moraca, autrice del momentaneo 2-2. Negli ultimi quindici minuti della gara, poi, ecco che arriva il controsorpasso delle lariane, che prima trovano il tris grazie a Del Estal e infine calano il definitivo poker con la fuoriclasse Valentina Giacinti.

Il Como si conferma così in vetta alla classifica a quota 37 punti. Nonostante l’ottima e intensa prestazione, le ragazze di mister Pachera rimangono al quarto posto con 26 tasselli. Il podio, però, si avvicina: il Lumezzane e il Cesena, rispettivamente secondo e terzo, hanno pareggiato contro Frosinone e Freedom e si trovano ora a +4 e +2.

Il tabellino

Marcatrici: 20’ Boquete (C), 52’ Fusar Poli (B), 58’ Jansen (B), 62’ Moraca (C), 75’ Del Estal (C), 85’ Giacinti (C).

Como: Fierro, Veritti, Nichele (68’ Giacinti), Del Estal (83’ Picchi), Eriksen, Moraca, Rizza, Conc, Colombo, Pittaccio, Boquete. All. Mazzantini.

Bologna: Lauria, Passeri, Pellinghelli, Fusar Poli, Tironi (64’ Rognoni), Fracaros (16’ Lahteenmaki), Re, Cavallin, Tardini (64’ Giai), Raggi, Jansen (81’ Lo Vecchio). All. Pachera.

