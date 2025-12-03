Da Vitik a Immobile: la situazione infortuni in casa Bologna

Al reparto infermeria del Bologna si aggiunge un nuovo nome: quello di Martin Vitik, assente contro la Cremonese per un affaticamento muscolare: Gli esami hanno stabilito che si tratta di una lesione di primo grado dell’adduttore lungo destro, con il centrale difensivo ceco che resterà out per tre settimane. Solo uno dei numerosi infortuni che, in vista del tour de force di dicembre, non ci volevano.

Martin Vitik è solo l’ultimo della lista di infortuni subiti dai giocatori del Bologna

Archiviata la serata storta contro la Cremonese, in effetti, Vincenzo Italiano e i suoi uomini si stanno preparando per affrontare ben 5 gare in circa due settimane. Domani alle 18 si comincia con Bologna-Parma, sfida valida per gli Ottavi di Coppa Italia (un titolo che i rossoblù vogliono custodire gelosamente). Domenica pomeriggio è poi in programma la trasferta contro la Lazio, seguita da quella contro il Celta Vigo in Europa League giovedì 11 dicembre. Tre giorni dopo, il 14, i rossoblù torneranno a giocare in casa nel big match contro la Juventus. L’ultimo impegno (forse il più importante di tutti) sarà quello in Supercoppa contro l’Inter, match in programma venerdì 19 dicembre alle ore 20.

Insomma, una vera e propria maratona che mister Italiano dovrà affrontare senza Vitik. Il centro della difesa sarà dunque affidato a Heggem, Lucumí e Casale. Ancora assente anche Remo Freuler: il centrocampista svizzero, finora tra gli uomini chiave del Bologna di Italiano, si è infortunato alla spalla dopo un contrasto di gioco contro il Parma il 2 novembre. Remo ha subito la frattura scomposta della clavicola, che lo ha costretto a uno stop di due mesi. Lo stakanovista rossoblù, a metà del suo percorso di guarigione, vuole spingere ancora di più per cercare di essere presente in Supercoppa, anche se il suo rientro è molto improbabile.

Lo stesso vale anche per Lukasz Skorupski, che il 9 novembre ha accusato una lesione muscolare alla coscia destra nei primi minuti della sfida interna con il Napoli. Prognosi di circa un mese e mezzo per il portierone polacco, che cercherà in tutti i modi di essere presente contro l’Inter.

Si apre un “caso Immobile”? Casteldebole smentisce

Nel frattempo, sono nate anche voci di un possibile “caso Immobile”. La stagione del bomber napoletano, fermo da agosto dopo aver subito una lesione del retto femorale destro, non è ancora decollata e in molti hanno iniziato a pensare che in realtà la scintilla non si sia mai accesa. A Casteldebole, tuttavia, smentiscono: è vero che l’attaccante 35enne sembra in ritardo sulla tabella di marcia, ma il suo rientro in campo potrebbe avvenire da un momento all’altro (molto probabilmente domenica con la Lazio). In effetti Italiano ha già dimostrato fiducia nei confronti di Ciro, facendolo partire titolare davanti a Castro e Dallinga per tutto il precampionato (e anche nel match d’esordio contro la Roma).

(Fonte: Il Resto del Carlino, Marcello Giordano, Stadio, Stefano Brunetti)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook