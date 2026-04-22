Sostegno senza fine: per Bologna-Roma attesi in 27mila al Dall’Ara

Stagione finita? Non la pensano così i tifosi rossoblù che anche questo sabato si recheranno al Dall’Ara per sostenere la squadra in queste ultime cinque partite di campionato.

Come riportato da Luca Bortolotti su Repubblica infatti, per Bologna-Roma, sono stati già venduti 27000 biglietti, con soli 250 ospiti dato il blocco delle trasferte. Si va quindi verso il pienone per la terzultima gara casalinga della stagione, con la speranza di vivere un pomeriggio sereno dato che, ultimamente, sono state fin troppe le volte che si è tornati a casa tristi dal Dall’Ara.

Bologna-Roma: i tifosi sospendono i malumori per sostenere i rossoblù

Dopo Juventus-Bologna le dichiarazioni di Vincenzo Italiano nel post partita hanno creato malumori e diviso la tifoseria. Il pubblico non ha apprezzato l’atteggiamento del tecnico di “gettare la spugna” né tantomeno la scelta di far giocare Bernardeschi per fargli prendere l’applauso dal pubblico bianconero, con il risultato che ora l’esterno rossoblù potrebbe aver già finito la stagione.

Tuttavia, i tifosi rossoblù hanno deciso ancora una volta di stare vicino alla squadra, ma è ovvio che, contro la Roma si aspettano un cambio di atteggiamento.

In tantissimi presenti all’incontro con Ferguson e Miranda

In questa stagione, l’affetto per i felsinei non è mai venuto a mancare e l’ennesima dimostrazione è arrivata dall’incontro di ieri con Ferguson e Miranda organizzato per i fan nella sede dello sponsor rossoblù Infissi Group a Casalecchio. All’incontro, erano presenti circa 70 tifosi, per lo più giovanissimi, genitori e bambini. Tra autografi e gadget, i più piccoli hanno fatto anche qualche regalo ai due rossoblù: tanti disegni in cambio della promessa di appenderli negli spogliatoi.

Verso Bologna-Roma: Nel mentre, il club si interroga sul futuro di Italiano

Nel frattempo la dirigenza del club rossoblù dovrà decidere sul futuro di Vincenzo Italiano. Il Bologna si aspetta una risposta dal tecnico entro il 10 maggio, per capire se la volontà di proseguire insieme sia o meno reciproca, tuttavia ha già iniziato a guardarsi intorno per cercare un sostituto.

Anche perché il favorito Fabio Grosso, che a fine stagione lascerà la panchina del Sassuolo, sembra ora la prima scelta per il nuovo corso della Fiorentina. Alternativa per la nuova panchina del Bologna sarebbe anche Daniele De Rossi.

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