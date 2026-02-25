Tifoseria: la presenza con il Brann e la trasferta vietata di Pisa

Saranno 18 mila circa, i presenti nella sfida in programma domani sera allo stadio Dall’Ara. Un’affluenza ai minimi, complici, lo ribadiamo, tanti fattori che vanno soppesati: prezzi, stadio per tre quarti scoperto, clima. Il dato potrebbe migliorare ma attualmente questo numero è quello reale. Va detto che non ci sarà neanche l’esodo rossoblù verso Pisa: la trasferta rimarrà vietata, nonostante il periodo di stop imposto dal Viminale sarà scaduto. Saranno un migliaio circa i sostenitori del Brann presenti allo stadio. Anche per la tifoseria di Bergen, non si va verso il tutto esaurito nel settore ospiti.

Tifoseria beffata

Lo stop alle trasferte da parte del Viminale nei confronti della tifoseria bolognese sarebbe scaduto il primo marzo, ma le autorità hanno esteso il divieto anche nella giornata seguente del 2 marzo, quando i rossoblù sfideranno i nerazzurri del Pisa all’Arena Garibaldi. È stata vietata l’attività di vendita dei biglietti ai residenti a Bologna e provincia, chiudendo di fatto il settore ospiti. Una partita molto sentita e una trasferta che manca dal terzo turno di Coppa Italia della stagione 2018/2019. Se guardassimo al campionato, l’ultimo confronto nella città della torre risale alla Serie B 2007/2008. In Serie A dovremmo addirittura ripescare la stagione 1990/1991.

Fonte: il Resto del Carlino

