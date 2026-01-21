Calciomercato Bologna – Asllani torna nel mirino

Il Bologna avrebbe riacceso i contatti per Kristjan Asllani, centrocampista albanese di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito al Torino. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società rossoblù starebbe monitorando nuovamente la situazione, approfittando di uno scenario che vede il giocatore ai margini del progetto tecnico dei granata.

Profilo Asllani: chi è il centrocampista

Krisjan Asllani è un centrocampista centrale classe 2002 nato a Elbasan, in Albania, cresciuto nelle giovanili dell’Empoli dove ha iniziato a farsi notare in Serie A prima di approdare all’Inter nel 2022. Dotato di buona visione di gioco e capacità di gestione del ritmo, Asllani ha accumulato esperienza anche con la nazionale albanese, collezionando decine di presenze e diventando un elemento importante per la selezione.

Asllani e Torino: una stagione in bilico a centrocampo

Nell’estate 2025 Asllani si è trasferito al Torino in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, in un’operazione che prevedeva un contributo economico iniziale e un’opzione di acquisto fissata attorno ai 12 milioni di euro. Tuttavia, nelle ultime settimane il tecnico del Torino non lo ha inserito nella lista dei convocati per alcune partite, segnale che il suo ruolo nella squadra granata è progressivamente diminuito. Contestualmente, club e giocatore starebbero valutando un nuovo futuro per la seconda parte di stagione.

Il Bologna torna ad esplorare la pista Asllani

Secondo quanto riportato, il Bologna avrebbe riattivato i contatti per il centrocampista dopo averlo seguito già la scorsa estate. All’epoca, i rossoblù avevano discusso con l’Inter di un possibile trasferimento – ipotesi poi sfumata con l’accordo per il Torino.

Ora, con Asllani di nuovo nel mercato e il Torino non certo intenzionato a confermarlo, il club emiliano potrebbe provare ad accelerare nei prossimi giorni per portare il giocatore sotto le Due Torri.

Il passato mercato e le scelte del giocatore

Nel 2025 Asllani aveva ricevuto interesse anche da altri club di Serie A e dall’estero. In estate, ad esempio, si era parlato di un possibile trasferimento in Spagna con il Betis Siviglia, ma l’albanese avrebbe espresso la preferenza di restare in Italia, con Bologna e Fiorentina come destinazioni gradite.

La scelta di Torino arrivò quindi soprattutto per la promessa di maggiore spazio, cosa non sempre concretizzatasi come previsto, riaprendo così ulteriori scenari di mercato.

Scenario attuale: destino aperto fino alla chiusura della finestra

La situazione contrattuale di Asllani resta quella di un giocatore dell’Inter in prestito al Torino per la stagione 2025–26. Non essendo più considerato centrale nel progetto tecnico granata, la possibilità di una risoluzione anticipata dell’accordo o di una nuova destinazione è reale, soprattutto se il Bologna dovesse decidere di affondare il colpo.

La finestra di mercato si preannuncia dunque ricca di sviluppi per il centrocampista classe 2002.

