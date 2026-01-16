UFFICIALE – Eivind Helland è del Bologna

Adesso è ufficiale: la rosa del Bologna si arricchisce del difensore classe 2005 Eivind Helland, arrivato dal Brann per 7 milioni di euro più bonus. Il norvegese è già atterrato in Italia e nelle scorse ore ha svolto all’Isokinetic le visite mediche di rito. Si tratta del primo colpo ufficiale messo a segno da Sartori e compagni nel corso di questa sessione di calciomercato invernale.

Eivind Helland, il secondo norvegese nella rosa del Bologna

Tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, il Bologna FC 1909 ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dal SK Brann il diritto alle prestazioni sportive del difensore Eivind Helland.

Roccioso difensore “tuttofare”, Helland è alto 196 centimetri ed è in grado di giocare sia al centro sia come terzino su entrambi i lati del campo. Questa sua duttilità, oltre a una fisicità importante e alla giovane età, gli hanno permesso di ottenere la chiamata della Nazionale maggiore norvegese del ct Ståle Solbakken e del marziano Erling Haaland. La stessa Norvegia che ha convinto tutti alle Qualificazioni per i prossimi Mondiali, rifilando anche un pesante 1-4 all’Italia di Gattuso e centrando la qualificazione da prima del girone.

Helland è il secondo norvegese ad approdare al Bologna di Vincenzo Italiano dopo Torbjørn Heggem (suo collega in Nazionale). A dir la verità, i rossoblù lo avevano già incontrato in Europa League, quando il giovane difensore indossava la maglia del Brann. Era il 6 novembre e i felsinei affrontavano la squadra norvegese nel corso del quarto turno della seconda competizione continentale per importanza. Il match del Dall’Ara era terminato a porte inviolate.

Per il Bologna si tratta di un arrivo importante, utile per andare a rafforzare un pacchetto arretrato che ultimamente è sembrato meno efficace del solito.

(Fonte: Bolognafc.it)

