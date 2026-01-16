Verona-Bologna 2-3: Il Bologna da 1 a 10

E negli occhi tuoi, caro Bologna, voglia di vincere. Sì, finalmente i rossoblu hanno concluso la serie senza sconfitte dopo quasi due mesi, e questo è quanto conta. La ripresa basterà per riallacciarsi alle big? E’ presto per dirlo, ma chi ben comincia…

1- Il tiro di Dominguez

Grande Giove! Stagione dopo stagione, Benja prende la DeLorean, schiaccia l’acceleratore e, nel momento di maggior difficoltà, raggiunge le 88 miglia orarie per incontrare ancora le menti e gli affetti dei tifosi felsinei. In questo momento, serviva come il pane. E, ovviamente, l’argentino non ha deluso.

2-I lanci di Castro

Che meraviglia, che senso del gol, quanto sacrificio! Santi ha giocato una gara straordinaria, rispondendo alle critiche sulle difficoltà offensive e, dopo Como, ha graffiato ancora una volta a modo suo. Il fattore con la nove è tornato.

3- I gol del Bologna

I rossoblu non segnavano tre reti da Udine: saranno tornati ad essere quella squadra?

4- Le grandi occasioni per il Verona

I rossoblu, specialmente nella seconda parte della gara, hanno concesso un pò troppo alla formazione di Zanetti. I rischi ci sono stati ma, quando è servito, ci ha pensato Ravaglia a metterci i guantoni. Per il resto, l’attacco ha fatto il suo e, come a Como, la squadra ha dimostrato di saper soffrire.

5- I recuperi di Odgaard

Il Rinascimento di Jens è arrivato con una gara convincente, prima della Fiorentina che, questo weekend, farà tappa al Dall’Ara. Che il danese abbia sentito l’odore di una delle sue vittime preferite? Al di là delle speculazioni, è il risultato che conta. Sembreremo Allegri, ma in momento come questo è davvero così: serve pragmatismo.

6- I tiri in area per il Bologna

Il dominio territoriale del primo tempo non si vedeva da un bel po’. Passo dopo passo, gara dopo gara, il Bologna sta crescendo ancora una volta, mettendo in mostra attacchi più ordinati. Sperando che le reti di Odgaard e Orso siano un segnale di risveglio per una trequarti che deve ritrovare il vecchio ritmo, portiamoci a casa quanto di buono visto al Bentegodi.

7- I tiri subiti dal Bologna nel secondo tempo

I rossoblu, dopo il gol del 3-1, hanno abbassato troppo il ritmo, rischiando parecchio. Stavolta contava vincere, solo vincere, e va bene così. Ma per le prossime uscite bisogna mantenere l’intensità alta fino alla fine.

8- I duelli vinti da Heggem

Sta per accogliere un connazionale nel reparto difensivo, e se questo è il benvenuto… Una prestazione autoritaria, da gigante della difesa, anche dopo qualche calo fisiologico nel mese passato, lo ha fatto sembrare un giocatore esperto, il leader che, forse, l’anno prossimo servirà alla linea.

9- Le sventagliate di Orsolini

Nel momento più difficile della sua stagione, Orso ha fatto la scelta meno logica di tutte, con un’azione personale di grandissima qualità proprio quando nessuno se la aspettava. Questo è il sette, prendere o lasciare: in momenti pesanti, come anche ieri, la sua follia ascolana vale più di tre punti.

10- I cross tentati da Miranda

Menzionare i 105 tocchi di palla basta per definire la solidissima prova di Miranda? Lo spagnolo è stato un difensore prezioso, un attaccante aggiunto e un’inesorabile fonte di energia. Per prestazioni centrate e di leadership come queste il ragazzo è sbarcato in Emilia e, diciotto mesi dopo, non ha smesso di deludere.

