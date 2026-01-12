Seguici su

Bologna FC

Il Verona ritrova Belghali

L’Hellas sta preparando la gara contro i rossoblu, fondamentale per spostarsi dall’ultimo posto in classifica

Paolo Zanetti (© :Hellas Verona)
Come di consueto, ritorna la radio al termine di una settimana intensa ma che, in fin dei conti, riapre le speranze dei tifosi rossoblu. A Como, il Bologna ha giocato un bel calcio, tornando a ricordarci quanto aveva fatto prima delle difficoltà iniziate ormai un mese fa. Ma ogni partita è un discorso a parte e, soprattutto, a Italiano serve una vittoria. Arriverà contro l’ostico Hellas Verona, guidato da Zanetti e ultimo in classifica?

Nicolò Cambiaghi in Como-Bologna 1-1 (©Bologna FC 1909)

Belghali torna a Verona

Lo sanno tutti quelli che guardano le partite: il Verona non merita l’ultimo posto. A volte la classifica è bugiarda, ma tanto ha fatto nell’ultimo periodo l’assenza di Rafik Belghali. L’algerino però, dopo essere stato in Coppa d’Africa per quasi un mese, ora è pronto a tornare. Il bilancio del suo torneo è stato positivissimo: cinque presenze di cui quattro titolare da vero perno fisso della Nazionale per la sorpresa del nostro campionato. Intanto, lo guardano parecchie squadre, desiderose di assicurarsi il suo talento, ma ora il ragazzo pensa solo a Verona. Il titolo di rivelazione stagionale non basta: c’è una salvezza da conquistare e fare i punti contro il rossoblu darebbe una grande mano.

Diffide, squalifiche e infortuni

Come di consueto, la prima puntata della radio spetta ad assenze e infortuni. Per quanto riguarda i giocatori ai box Thomas Suslov, vittima di una rottura del legamento del ginocchio, è fuori già da parecchi mesi. A lui si è aggiunto a novembre Jean-Daniel Akpa Akpro, la cui data di rientro però è vicinissima. Dopo la partita contro contro il Bologna, infatti, dovrebbe tornare tra i convocati.

Calabria stringe la mano ad Odgaard dopo il gol contro il Verona (©Davide Calabria via Instagram)

Furono avendo squalifiche a referto Paolo Zanetti dovrà combattere anche lo spezzo delle diffide. Gift Orban e Unai Núñez hanno entrambi ricevuto quattro ammonizioni. Pertanto, se dovessero ricevere un cartellino, sarebbero costretti a saltare la prossima sfida. Non un problema da poco, contando che lunedì li aspetta la Cremonese di Nicola che, quest’anno, sta andando fortissimo

