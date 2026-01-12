Skorupski, il momento di tornare

Lukasz Skorupski vede di nuovo la luce. Dopo settimane complicate, segnate dall’infortunio rimediato contro il Napoli, il portiere del Bologna è pronto a rimettersi in gioco. Il rientro è vicino, forse imminente, ma lo scenario che lo aspetta non è identico a quello lasciato: nel frattempo Ravaglia è cresciuto e la gerarchia tra i pali potrebbe non essere più così rigida.

Rientro vicino: Skorupski torna nel gruppo

Già alla vigilia della trasferta di Como il portiere aveva riassaggiato il campo, allenandosi parzialmente con i compagni. Nei giorni successivi il lavoro è proseguito e ora l’obiettivo è chiaro: tornare ad allenarsi a pieno regime. Italiano lo aspetta e spera di poterlo inserire almeno tra i convocati per la gara contro il Verona.

Il rientro, però, potrebbe essere graduale per Skorupski. Dopo un lungo stop, è difficile pensare a un immediato rientro fisso tra i pali: l’ipotesi di un’alternanza iniziale resta sul tavolo. Anche perché chi ha giocato al suo posto non è rimasto a guardare.

La porta e il rientro, ma c’è Ravaglia da battere

Nel periodo di assenza del titolare, Ravaglia ha sfruttato l’occasione. Le sue prestazioni sono cresciute settimana dopo settimana, tanto da trasformarlo in qualcosa di più di una semplice riserva. Oggi il Bologna si ritrova con due portieri affidabili, e questo potrebbe cambiare gli equilibri rispetto al passato.

La sensazione è che Skorupski resti un punto di riferimento, ma senza più un monopolio assoluto. Una sorta di doppia gestione, almeno inizialmente. È un problema? Per Italiano forse no. E per Skorupski, abituato alle sfide, potrebbe essere solo uno stimolo in più.

Da Napoli allo stop: quando tutto si è fermato

L’infortunio risale al 9 novembre, decimo minuto di Bologna-Napoli. Un rinvio, un problema alla coscia destra e una partita finita troppo presto. Un colpo durissimo, arrivato proprio in uno dei momenti migliori della carriera del portiere polacco.

In pochi istanti Skorupski ha perso il suo ruolo centrale non solo a Casteldebole, ma anche in Nazionale. Il recupero è stato prudente e senza forzature: ha seguito il gruppo anche in Arabia Saudita, pur senza andare in panchina, per ribadire il suo peso all’interno dello spogliatoio. Solo dalla scorsa settimana, però, è tornato ad allenarsi, prima parzialmente, ora sempre più vicino al pieno regime.

Presenze, storia e un futuro ancora da scrivere

Parlare di Skorupski significa parlare di uno dei volti simbolo del Bologna recente. In rossoblù dal 2018, è ormai parte della storia del club. Gli basta una sola presenza per agganciare Francesco Antonioli a quota 266, quattro per raggiungere Gianluca Pagliuca a 269. Davanti resta solo Mario Gianni, irraggiungibile a 362 presenze.

Traguardi che potrebbero essere centrati già entro l’inverno, e comunque nel corso di questo campionato. A trentaquattro anni (trentacinque a maggio), Skorupski è davanti a una stagione potenzialmente decisiva: Europa League, difesa della Coppa Italia e i playoff di marzo con la Polonia, che in caso positivo potrebbero portarlo per la prima volta a un Mondiale da titolare.

Il meglio deve ancora arrivare? Forse sì. Ma senza fretta, un passo alla volta.

Fonte: Stadio, Stefano Brunetti

