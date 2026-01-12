Tante notizie, alcune buone altre meno. Si può riassumere così la mattinata che ha coinvolto Casteldebole, quartiere generale di un Bologna in cerca della miglior versione di sé stesso. Dopo che l’ottima prestazione di Como aveva riacceso gli animi dei Rossoblù, infatti, ci hanno pensato gli esiti dell’infortunio rimediato da Jhon Lucumì a togliere il sorriso a Vincenzo Italiano.

Bologna: infortunio pesante per Lucumì

Una prestazione talmente soddisfacente, quella di sabato, che aveva quasi fatto dimenticare a tutti quanto successo nel primo tempo. Più precisamente quando, al 26esimo minuto, una battuta d’arresto aveva obbligato Vincenzo Italiano ad effettuare il primo cambio. Un forfait totalmente inaspettato che, ironia della sorte, aveva colpito Jhon Lucumì, uno che, tra campo e mercato, é uno dei più chiacchierati nell’ultimo periodo.

Ebbene, il risultato è arrivato in mattinata, e di certo non ha reso felice Vincenzo Italiano. Come comunicato dal Bologna, infatti: “Gli esami cui è stato sottoposto Jhon Lucumi hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di 3-4 settimane.”

Lungo stop in arrivo, dunque, per il centrale colombiano, che sarà indisponibile fino all’inizio di febbraio. E la notizia, ora, coinvolge anche il mercato, con il Bologna che si trova costretto ad intervenire in tempi ristretti, ed il giocatore (ormai da tempo desideroso di cambiare aria) che verosimilmente abbandonerà i rossoblù a giugno.

Ritorno in campo in vista di Verona, ci sarà Skorupski

Nel frattempo, però, la mattinata appena trascorsa ha regalato anche notizie positive a mister Italiano. Gli esami finali effettuati da Skorupski, infatti, hanno dato esiti positivi, ed il portierone polacco si è riaggregato al gruppo già da questa mattina. Continua a gonfie vele, inoltre, il recupero di Bernardeschi, ancora alle prese con i lavori differenziati. Il resto del gruppo, infine, si è diviso in due gruppi, con i più impiegati sabato a Como che hanno svolto una seduta di rifinitura, mentre i restati hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partitella.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook