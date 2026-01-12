Seguici su

Bologna FC

Radio Casteldebole – Si ferma Lucumì

Lungo stop in arrivo per il colombiano, che ora rende obbligatori un innesto immediato in difesa. Nel mentre, Lukasz Skorupski è tornato a tutti gli effetti in gruppo

Pubblicato

1 ora fa

il

Jhon Lucumi, ecco le sue parole dopo Bologna-Napoli
Jhon Lucumì (© Bologna FC)

Tante notizie, alcune buone altre meno. Si può riassumere così la mattinata che ha coinvolto Casteldebole, quartiere generale di un Bologna in cerca della miglior versione di sé stesso. Dopo che l’ottima prestazione di Como aveva riacceso gli animi dei Rossoblù, infatti, ci hanno pensato gli esiti dell’infortunio rimediato da Jhon Lucumì a togliere il sorriso a Vincenzo Italiano.

Vincenzo Italiano (© Damiano Fiorentini)

Vincenzo Italiano (© Damiano Fiorentini)

Bologna: infortunio pesante per Lucumì

Una prestazione talmente soddisfacente, quella di sabato, che aveva quasi fatto dimenticare a tutti quanto successo nel primo tempo. Più precisamente quando, al 26esimo minuto, una battuta d’arresto aveva obbligato Vincenzo Italiano ad effettuare il primo cambio. Un forfait totalmente inaspettato che, ironia della sorte, aveva colpito Jhon Lucumì, uno che, tra campo e mercato, é uno dei più chiacchierati nell’ultimo periodo.

Ebbene, il risultato è arrivato in mattinata, e di certo non ha reso felice Vincenzo Italiano. Come comunicato dal Bologna, infatti: “Gli esami cui è stato sottoposto Jhon Lucumi hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di 3-4 settimane.” 

Jhon Lucumì non lascerà il Bologna a gennaio 2026 (© Damiano Fiorentini)

Jhon Lucumì (© Damiano Fiorentini)

Lungo stop in arrivo, dunque, per il centrale colombiano, che sarà indisponibile fino all’inizio di febbraio. E la notizia, ora, coinvolge anche il mercato, con il Bologna che si trova costretto ad intervenire in tempi ristretti, ed il giocatore (ormai da tempo desideroso di cambiare aria) che verosimilmente abbandonerà i rossoblù a giugno.

Ritorno in campo in vista di Verona, ci sarà Skorupski

Lukasz Skorupski nel riscaldamento pre FCSB-Bologna (© Bologna FC 1909 via Facebook)

Lukasz Skorupski (© Bologna FC 1909 via Facebook)

Nel frattempo, però, la mattinata appena trascorsa ha regalato anche notizie positive a mister Italiano. Gli esami finali effettuati da Skorupski, infatti, hanno dato esiti positivi, ed il portierone polacco si è riaggregato al gruppo già da questa mattina. Continua a gonfie vele, inoltre, il recupero di Bernardeschi, ancora alle prese con i lavori differenziati. Il resto del gruppo, infine, si è diviso in due gruppi, con i più impiegati sabato a Como che hanno svolto una seduta di rifinitura, mentre i restati hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partitella.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *