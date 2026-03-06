Verso Bologna-Hellas Verona: troppi assenti per Sammarco

Un campionato dal sapore dell’addio: l’Hellas Verona affronta il Bologna in un momento in cui lo spettro dell’uscita di scena dalla Serie A si fa sempre più reale. La squadra d Paolo Sammarco vuole tentare di non affondare già a inizio marzo, ma la classifica in quegli ultimi tre/quattro posti si fa sempre più lunga e le numerose assenze complicano ancora di più i giochi.

Gli assenti di Bologna-Hellas Verona

Domenica alle 15:00 il Verona scenderà sul campo del Dall’Ara per affrontare il Bologna di Italiano, ma all’appello mancheranno ben 7 giocatori. Al netto dei recuperi i Orban e Al-Musrati che hanno scontato le rispettive squalifiche, i primi due assenti sono due giocatori arrivati nel mercato di gennaio: Lirola e Lovric.

Seguono Bella-Kotchap, il miglior difensore che l’Hellas abbia in organico, e Belghali, che ha già saltato un mese di stagione a causa della partecipazione alla Coppa d’Africa con l’Algeria. Infine, assenti anche Bernede per un problema alla caviglia, Slotsager per una lesione al muscolo semimembranoso sinistro e, naturalmente, Suat Serdar. Il centrocampista deve fare i conti con la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro: per lui la stagione è già terminata con largo anticipo.

Il Verona con un piede in Serie B

Un quadro critico quello dell’infermeria del Verona, che accompagna l’altrettanto pericolosa classifica che vede la squadra ultima ferma a quota 15 punti da tre partite. L’obiettivo della società è quello di arrivare alla sosta del campionato con qualche possibilità di sperare ancora, ma le prossime sfide riempiono la strada di ostacoli. Il primo è il Bologna, squadra contro cui l’Hellas ha segnato per l’ultima volta due gol nella stessa partita (seppur uno fosse merito dell’autogol di Remo Freuler).

Seguiranno la sfida contro il Genoa, altra squadra sull’attenti ad un passo dalla zona retrocessione, poi la complicatissima sfida contro l’Atalanta e il testa a testa contro la Fiorentina.

(Fonte: Alessandro Fontana, Stadio)

