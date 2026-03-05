Bologna-Hellas Verona: il recap degli infortunati gialloblù

Non è soltanto la classifica a complicare il momento dell’Hellas Verona. A pochi giorni dalla partita di domenica 8 marzo contro il Bologna, la squadra gialloblù deve fare i conti con un’infermeria particolarmente affollata. Tra difesa e centrocampo sono infatti diversi i giocatori indisponibili, con alcune assenze che peseranno in modo significativo sulle scelte di formazione.

Bologna-Helles Verona e una difesa in emergenza: due centrali fuori

Il reparto più colpito è quello arretrato. Contro il Bologna non ci sarà Armel Bella-Kotchap, costretto allo stop dopo l’infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato. Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro: il difensore tedesco dovrà restare ai box ancora alcune settimane, con un possibile rientro indicativamente verso la fine di marzo.

Sempre in difesa mancherà anche Tobias Slotsager. Il centrale danese ha riportato una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro e, come il compagno di reparto, difficilmente tornerà prima della seconda metà del mese. Due assenze contemporanee che riducono le opzioni nel cuore della retroguardia gialloblù.

Lirola ancora in dubbio

A queste si aggiunge la situazione di Pol Lirola. L’esterno difensivo non viene convocato dalla gara di metà febbraio contro il Parma a causa di alcuni problemi fisici. Il suo recupero è ancora in fase di valutazione e al momento sembra difficile immaginarlo a disposizione per la sfida del Dall’Ara.

Tra gli infortuni per il Verona, problemi anche a centrocampo

Anche il centrocampo deve fare i conti con due stop. Il più pesante riguarda Suat Serdar, che a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, per lui la stagione è terminata con largo anticipo.

Resta fuori dai giochi anche Antoine Bernède, fermato da una distorsione alla caviglia sinistra che lo tiene ai box da diverse settimane. I tempi di rientro non sono ancora stati definiti con precisione, ma il suo nome non figura tra i possibili recuperi per il prossimo turno di campionato.

Il quadro, a tre giorni dalla partita, è quindi piuttosto chiaro: cinque indisponibili e soprattutto una difesa da ridisegnare. Un fattore che potrebbe incidere sulla preparazione della gara contro un Bologna arrivato a questo appuntamento con ben altro slancio.

Fonte: Hellasverona.it

