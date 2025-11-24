Verso Bologna-Salisburgo: sarà Sulemana a sostituire Freuler?

Giornata di risposte a Casteldebole: dopo un meritato giorno di riposo, oggi alle ore 11:00 si riapriranno i cancelli del Centro Tecnico Niccolò Galli, dove Vincenzo Italiano sarà chiamato a prendere una decisione importante. Con un Remo Freuler in meno, infatti, il mister dovrà scegliere un compagno con cui sostituire lo svizzero all’interno della lista Uefa.

Oggi la scelta: Sulemana in pole

I nomi sul tavolo sono due: Benjamin Dominguez e Ibrahim Sulemana. Il primo ha chiarito la situazione nella serata di ieri al termine della gara conto l’Udinese: «Non credo che andrò» ha detto in merito al possibile ingresso in lista. Se si tratti di scaramanzia lo scopriremo in giornata, ma certamente non pare essere il nome più indicato. Il collega svizzero, infatti, è un centrocampista e sarebbe logico sostituirlo con un compagno di reparto: Sulemana. Il ghanese ha esordito con la maglia del Bologna proprio nella trasferta di Udine, dimostrando di aver recuperato l’infortunio.

Eppure, se così dovesse essere, Italiano arriverebbe a giovedì senza esterni mancini d’attacco: Cambiaghi e Rowe saranno seduti in panchina per infortunio e Dominguez rimane l’ultima opzione. Da considerare, però, che la fascia rimarrebbe bucata solo in occasione di questa sfida europea, perché a Vigo il mister riavrà in gruppo almeno uno dei due.

Salisburgo-Bologna: le probabili scelte di mister Italiano

Per quanto riguarda il resto del gruppo, Italiano si prepara a chiedere gli straordinari a Ravaglia, impegnato contro Salisburgo e Cremonese nell’arco di cinque giorni. Stesso discorso vale per Miranda, costretto a coprire la squalifica di Lykogiannis e uno tra Pobega e Moro. Ferguson e Lucumi torneranno dal primo minuto, così come Odgaard e, probabilmente, Thijs Dallinga.

(Fonte: Stefano Brunetti, Stadio)

