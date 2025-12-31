Verso Inter-Bologna: oggi a Casteldebole l’amichevole contro il Lentigione

Dopo la partita contro il Sassuolo, Vincenzo Italiano è stato chiaro: al Bologna in questo momento manca lucidità e soprattutto concretezza negli ultimi metri. Il tecnico rossoblù ha parlato di “emergenza in attacco” pur convinto che questo momento di down verrà superato.

Mancano all’appello i gol su azione di Orsolini, mentre le punte non stanno incidendo come dovrebbero. Dallinga ancora non convince, mentre Immobile è in ritardo sulla tabella di marcia in seguito all’infortunio.

«Ciro non ha più di 25 minuti. – ha detto Vincenzo Italiano in conferenza stampa post Bologna-Sassuolo – La soluzione della doppia punta può servire. Ciro sta crescendo: abbiamo organizzato anche un’amichevole il 31 per far si che recuperi la condizione al 100% il prima possibile».

Oggi a Casteldebole l’amichevole contro il Lentigione

Quest’oggi dunque, sui campi di Casteldebole alle ore 11, il Bologna celebrerà l’ultimo dell’anno con un’amichevole. La squadra avversaria sarà il Lentigione, capoclassifica della serie D girone D.

Inutile dire che da questa partita, Italiano si aspetta di vedere gol in quantità. Probabilmente, il tecnico proverà anche la soluzione della doppia punta per vedere se il cambio modulo può effettivamente essere un’opzione.

Oltre ai gol, l’amichevole servirà per dare minuti a chi in questo momento deve ritrovare la condizione. Primo fra tutti Remo Freuler, assente dal 2 novembre per la frattura alla clavicola, ma anche a Nicolò Casale da poco rientrato dopo l’infortunio. Occasione anche per lo scozzese Lewis Ferguson che da qualche tempo non sta più brillando come suo solito.

Bologna, serve scaldare i motori per un gennaio di fuoco

L’amichevole di oggi dunque, servirà per rimettersi sulla giusta carreggiata alla vigilia di un gennaio da 8 gare in 25 giorni. Un tour de force che vedrà anche le gare di Europa League contro Celtic e Tel Aviv e che inizierà questa domenica alle 20:45 con la trasferta a San Siro contro l’Inter.

Il Bologna affronterà dunque i nerazzurri dopo la semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh e la squadra di Chivu sarà determinata alla rivincita.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

