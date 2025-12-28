Italiano post Bologna-Sassuolo (1-1): «Ci sta mancando concretezza»

Il 2025 del Bologna termina in pareggio. Al Dall’Ara Muharemovic risponde a Fabbian. Le impressioni di mister Vincenzo Italiano al termine della gara. I rossoblù salgono a quota 26 punti in classifica.

Il post-partita di Italiano

Cosa sta mancando a questo Bologna?

«Un mix di fattori. Abbiamo giocatori importanti fuori. Sta mancando lucidità e concretezza negli ultimi metri. Anche oggi abbiamo sviluppato tanto ma dobbiamo innalzare la qualità delle prestazioni perché abbiamo lasciato per strada qualche punto e posizione, forse questo è lo scotto da pagare del giocare ogni tre giorni Non possiamo regalare situazioni come oggi. Il Sassuolo ci ha graziato in alcuni momenti anche se abbiamo avuto il pallino del gioco per tutta la gara, un mese fa facevamo gol adesso no. Ci stanno mancando i gol su azione di Orso e non solo ma sono convinto che questa lucidità tornerà»

Sulla prova di Ravaglia:

«Siamo stati noi a concedere le occasioni a loro ingenuamente. Meno male che c’era Fede. Sulla rete ha letto male la traiettoria, può capitare».

Sul problema del gol:

«Il problema è la concretezza che ci sta mancando. Ci sono anche diversi assenti in ogni reparto. L’uno contro uno ci sta portando soddisfazioni. La nostra identità è questa, siamo compatti e in linea con le nostre avversarie ma so che l’attacco oggi è l’unica nota stonata».

Sul mercato:

«La squadra è stata allestita per giocare tre competizioni. Come tutte le altre squadre saremo alla finestra, vedremo dove potremo aggiungere qualità ad una rosa già importante».

