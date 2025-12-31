Domenica il Bologna tornerà in campo contro l’Inter. Un ritorno diverso da quello degli ultimi mesi. I rossoblù, infatti, allenandosi per la seconda settimana consecutiva per intero sperano di migliorare la loro condizione. Anche perché qualche infortunato va verso il rientro.

Una situazione che ha frenato il Bologna, scivolato dalla lotta quasi per lo Scudetto e la zona Champions, fino a portarlo 7° posto. Una posizione che necessita un miglioramento delle prestazioni in campo. Anche perché la squadra che va poi in campo dall’inizio è quella che spenderà più energie perlomeno per tenere i rossoblù in panchina.

Tanti infortuni, tanta stanchezza

Heggem e Lucumí hanno tirato la carretta per mesi. Nella prossima contro l’Inter, il Bologna si troverà quasi certamente con solamente uno dei due. Heggem ha anche smaltito la squalifica che lo aveva costretto fuori contro il Sassuolo.

Vitik e Casale, d’altronde, a loro volta sono dovuti rimanere fuori. L’ex Lazio difficilmente giocherà ancora in rossoblù, ma nel frattempo i dirigenti felsinei cercheranno un elemento che non lo faccia rimpiangere. Anzi.

Ecco perché anche in difesa il turnover all’interno della gara stessa diventa d’obbligo.

Ritrovare i pilastri

Insieme alla ricerca di un nuovo centrale, i rossoblù in vista della trasferta di Milano contro l’Inter vogliono ritrovare i propri pilastri. Remo Freuler, fuori da due mesi per l’infortunio alla spalla, scalpita per tornare in campo. Mentre, il suo compagno di reparto Lewis Ferguson, continua a fare i conti con le difficoltà al ginocchio. Un tormento che non lo lascia in pace.

Servirà questa intera settimana di lavoro sul campo e atletico per ritrovarsi. Perché poi non ci sarà più tempo fino alla fine di gennaio. Il calendario poi non lascerà tregua al Bologna che dovrà affrontare una gara ogni tre giorni, campionato-coppa-campionato-coppa, e gli allenamenti diventeranno sempre più superflui.

