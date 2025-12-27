Dopo l’esperienze con le maglie di Genoa e Parma, Alessandro Vogliacco ha deciso di proseguire la carriera in Grecia. Ad agosto, infatti il difensore ha firmato con il PAOK Salonicco. Un passo difficile, soprattutto considerando la famiglia che aveva trovato in Italia. Non solo il Genoa, ma anche quella creata con Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa. Sposati a giugno 2023, nel 2021 è nata Violante, seguita l’11 settembre 2024 dal secondogenito, Leone Sinisa. Un bel gesto verso il suocero, con cui Alessandro ha sempre mantenuto un ottimo rapporto.

Vogliacco sul legame con Mihajlovic

11 giorni dopo l’anniversario della morte di Mihajlovic, Vogliacco ha parlato ai microfoni di Sky – oltre che della sua nuova vita in Grecia – del legame con il suocero e dei consigli che non sono mai mancati da un esperto del settore come lui: «Sinisa, oltre al fatto di perseverare nei momenti difficili, mi ricordo che mi diceva sempre: “Prima o poi mi piacerebbe tu giocassi nella mia squadra, saresti uno dei miei uomini di fiducia”. Oltre a quelli della mia famiglia, provo a portare avanti i valori di nonno Sinisa»

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook