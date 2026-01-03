È ufficialmente iniziato il calciomercato invernale e, nell’attesa dei primi colpi del Bologna, ce n’è stato uno nella giornata di ieri che ha riguardato un ex rossoblù. Il Südtirol infatti, ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Simone Verdi dal Como.

Questo il comunicato del club biancorosso: “Simone Verdi è un nuovo giocatore dell’FC Südtirol. I biancorossi hanno raggiunto un accordo con il Como 1907, titolare dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante 33enne. Verdi ha sottoscritto con l’FC Südtirol un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione”.

È dunque l’inizio di una nuova avventura per Verdi che ha scelto la squadra sudtirolese, attualmente 17° in Serie B, per rilanciare la sua carriera.

Simone Verdi: l’arrivo a Bologna e l’addio per il Napoli

Arrivato sotto le Due Torri all’inizio della stagione 2016-17, Verdi ha disputato due fantastiche stagioni in rossoblù collezionando un totale di 16 reti e 15 assist in 64 presenze.

Tra i gol realizzati, indimenticabile la doppietta contro il Crotone al Dall’Ara realizzata con due calci di punizione dai 25 metri, il primo con il piede sinistro e il secondo col destro.

Nella seconda a stagione a Bologna, l’attaccante viene corteggiato dal Napoli e, dopo un primo no nella sessione di calciomercato invernale, accetta la proposta dei partenopei a giugno, salutando definitivamente il club rossoblù. Ma a Napoli la scintilla non scatta e dopo una stagione, Verdi passa al Torino con la formula di prestito con obbligo di riscatto.

Preda del calciomercato e conquistatore di promozioni e salvezze

Con la maglia granata, Simone Verdi colleziona 6 reti e 16 assist in 93 presenze, per poi passare alla Salernitana nella sessione invernale di calciomercato del 2022. Nel club campano, il fantasista contribuisce in modo determinante alla permanenza in Serie A della squadra e, anche nella stagione successiva in prestito all’Hellas Verona, recita un ruolo da protagonista nella corsa alla permanenza in massima serie degli scaligeri.

All’inizio della stagione 2023-2024, Verdi viene acquistato dal Como che punta su di lui per la scalata dei lariani in Serie A. Una scommessa che si rivela vincente perché l’attaccante contribuisce alla promozione con i suoi 8 gol e 2 assist. Dopo nove presenze nella massima serie con il Como, nel mercato invernale del 2025 si è trasferito al Sassuolo, dove ha potuto festeggiare la sua seconda promozione consecutiva in Serie A.

