L’Italia di Gennaro Gattuso ha una caratteristica in cui eccelle: crea, spinge, arriva sul fondo. Ma poi? Poi si inceppa proprio sul più bello. È una statistica che pesa ancora di più in vista della sfida di stasera contro l’Irlanda del Nord, decisiva per il cammino verso il Mondiale.

Italia, bene i cross…

Secondo le classifiche pubblicate da SofaScore, gli Azzurri sono la nazionale più precisa nei cross nei gironi: 76 riusciti su 221, con una percentuale del 34,4%. È un primato per la qualità di gioco che riguarda in particolare gli esterni: la capacità di arrivare sul fondo e di produrre palloni pericolosi dentro l’area. Meglio di squadre come Belgio o Paesi Bassi.

…ma i gol?

Eppure, proprio qui arriva il cortocircuito. Nella classifica delle reti segnate in area di rigore, l’Italia crolla scala fino al decimo posto: 16 gol su 76 occasioni, con una conversione del 21%. Un dato lontanissimo da quello della Norvegia, che supera il 70%, e inferiore anche a Spagna e lo stesso Belgio di cui parlavamo sopra. L’Italia è sì efficace nel creare, ma poco cinica nel finalizzare: una squadra che arriva bene fino a un metro dalla porta, ma fatica a fare l’ultimo passo.

Gattuso sa che Italia vuole vedere stasera

Contro l’Irlanda del Nord il copione sembra già scritto. Difesa bassa, pochi spazi centrali, invito implicito ad allargare il gioco. L’Italia probabilmente crossa ancora tanto, ma questa volta dovrà fare qualcosa in più. Perché la differenza non sarà nella quantità dei palloni messi in mezzo, ma nella qualità degli attacchi all’area.

Gattuso chiede presenza, tempi giusti, cattiveria. In poche parole, ciò che finora è mancato. E che stasera non può più aspettare.

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