Radio Formello: Si avvicina Lazio-Bologna

Reduce entrambe da un successo in Coppa Italia, che le porterà a sfidarsi ai quarti di finale della competizione, Lazio e Bologna sono pronte a illuminare la domenica sera dell’Olimpico. Domani alle 18, tra meno di ventiquattro ore, andrà in scena lo spettacolo più atteso dai tifosi rossoblu, trepidanti e in attesa di conoscere meglio la propria sorte. Per sapere il risultato, dovrete ancora attendere. Ma, se volete informarvi sulla situazione a Formello, allora siete al posto giusto: riecco la radio.

Le assenze

Tra le file dei biancocelesti, che giocheranno con Guendouzi diffidato e a rischio, tre giocatori dovranno sedersi ai box domenica. Gigot è lontano dai campi a causa di un problema alla caviglia, e così sarà fino a fine mese, così come Cataldi, che dovrebbe tornare in campo in settimana, e Rovella, che rientrerà a gennaio. Certo, Sarri non è stato sfortunatissimo. Però qualche assenza effettivamente c’è. E, specialmente a centrocampo, le linee saranno cortissime.

Le parole di Marusic

Intervistato sul sito ufficiale della Lazio, il terzino montenegrino Adam Marusic ha parlato della situazione a Formello e delle sue personali speranze per la quattordicesima giornata di A. «La vittoria contro il Milan ha regalato entusiasmo a tutta la squadra. Ora c’è il Bologna, che gioca molto bene e non va sottovalutato: abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita ma è fondamentale, vogliamo un grande risultato per scalare posizioni in classifica e avvicinarci ai posti che valgono un posto in Europa».

Ovviamente, poi, un tema è il ritorno di Immobile, che sfiderà la squadra che lo ha reso un campione per la prima volta. Marusic stesso ha voluto dedicargli un pensiero:«Lo rivedrò con grande piacere. Abbiamo passato degli anni bellissimi qui alla Lazio, giocando tante partite insieme. Ciro è una persona d’oro e un attaccante straordinario, anche per lui sarà unemozione particolare tornare all’Olimpico da avversario. Io, personalmente, resterò biancoceleste per sempre: la Lazio ti entra nel cuore».

