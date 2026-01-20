Andrea Schiumarini al debutto all’Africa Eco Race 2026

Inizierà tra pochi giorni l’avventura di Andrea Schiumarini all’Africa Eco Race 2026. Una sfida inedita che vedrà il pilota forlivese debuttare, dopo quattro partecipazioni alla Dakar, in una delle competizioni più affascinanti e “pure” del panorama rallystico mondiale, che ricalca le piste della Dakar originaria.

Per la Motor Valley, che ha i motori nel sangue e l’avventura nel cuore, è un’altra bandiera romagnola da seguire con orgoglio fino al mitico Lago Rosa.

Il 24 gennaio da Tangeri ci saranno le verifiche tecniche, poi dal 25 inizierà la gara. Un viaggio epico che si concluderà il 7 febbraio in Senegal.

Schiumarini: «L’Africa è dove riesco ad esprimermi con più energia»

Schiumarini, romagnolo di Forlimpopoli, è quello che in pista si chiamerebbe gentleman driver: un imprenditore di successo che, oltre al proprio business, decide di dedicarsi anche alla sua passione per le corse.

Nel 2019 ha partecipato alla sua prima Dakar, l’ultima corsa in Sud America, in Perù, alle quali sono seguite le campagne 2020, 2022 e 2024 in Arabia Saudita. Nell’ultima partecipazione con il Century CR6, ha concluso il suo percorso in crescita, conquistando un grande 7° posto di categoria.

Al fianco del nostro Schiumarini, nel ruolo cruciale di navigatore, ci sarà Maurizio Gerini, reduce dalla Dakar 2026 corsa con Laia Sanz. Il navigatore ligure, esperto di deserti è il compagno ideale per affrontare le insidie della navigazione africana.

«L’Africa mi ha sempre affascinato ed è il luogo dove riesco ad esprimermi con più energia», ha dichiarato il pilota romagnolo. «L’Africa Eco Race è una gara che avevo messo nei miei programmi già da qualche anno. Questi 6.000 km sono un grande stimolo per dare il massimo».

«Con Gerry (Maurizio Gerini, ndr) ho già condiviso l’abitacolo e quindi sono sicuro che ci divertiremo. Daremo il nostro meglio per questa Africa Eco Race 2026 che si preannuncia veramente interessante.”

Century CR6, il prototipo di Andrea Schiumarini per l’Africa Eco Race

Dopo l’esperienza alla Dakar 2024, Schiumarini ha scelto di correre ancora il Century CR6, un prototipo a due ruote motrici che sembra nato apposta per “surfare” sulle dune.

La vettura è spinta da un motore Chevrolet LS7 V8 da 7.000 cc, capace di erogare 360 CV e una coppia mostruosa di 680 Nm. Un mezzo dotato di cambio sequenziale SADEV a 6 velocità, progettato per avere una risposta immediata non appena si sfiora il pedale dell’acceleratore.

«Sarò nuovamente alla guida del Century CR6 dopo la Dakar 2024», conclude Schiumarini. «Per questo appuntamento mi sembrava la vettura giusta per affrontare i tracciati africani».

Il percorso: dal Marocco alle dune della Mauritania

La gara, giunta alla sua 17esima edizione, si presenta con una novità storica: per la prima volta il percorso di quasi 6.000 chilometri si svilupperà interamente in terra africana.

Il percorso promette di mettere a dura prova uomini e mezzi. Il programma prevede:

5 tappe in Marocco: un mix tecnico tra deserto e le grandi piste del Regno.

un mix tecnico tra deserto e le grandi piste del Regno. 1 giorno di riposo: il 31 gennaio a Dakhla, porta d’accesso al grande Sud.

il 31 gennaio a Dakhla, porta d’accesso al grande Sud. 5 tappe in Mauritania: il cuore pulsante della gara, tra dune infinite e i paesaggi selvaggi del Sahara.

il cuore pulsante della gara, tra dune infinite e i paesaggi selvaggi del Sahara. Il gran finale: l’arrivo in Senegal, fino al traguardo leggendario sul Lago Rosa.

L’edizione 2026 si preannuncia da record, con ben 289 iscritti provenienti da 27 nazioni, pronti a rivivere lo spirito dei rally raid dell’epoca d’oro. La Romagna dei motori è pronta a fare il tifo per il suo portacolori.

