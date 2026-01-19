Emilia-Romagna alla Dakar 2026: Sbrana 3° nella Classic dei camion, la Busi al traguardo

Il bilancio dell’Emilia-Romagna alla Dakar 2026 è straordinario: la Motor Valley non ha portato solo motori nel deserto, ma storie di artigianato, tenacia e navigazione d’eccellenza. Rispondiamo alla domanda che tutti gli appassionati locali si fanno: come sono andati i “nostri” piloti tra le dune di Yanbu?

Dal podio storico di un camion costruito a Sassuolo fino alla resilienza della bolognese Rebecca Busi. Ecco il report completo e definitivo sui risultati degli emiliano-romagnoli.

Dakar Classic, il Miracolo di Sassuolo: Sbrana e la “Furia Rossa” terzi tra i Camion

La copertina di questa edizione spetta di diritto all’equipaggio #912: Stefano Sbrana, meccanico e imprenditore di Saltino di Prignano (MO), insieme al navigatore originario di Castellarano Marco Valentini, e al pilota bresciano Andrea Cadei, ha compiuto un’impresa d’altri tempi nella Dakar Classic.

Il loro Iveco 80 Turbo, ribattezzato “Furia Rossa” e preparato artigianalmente nell’officina di Sassuolo, ha concluso la gara al 3° posto nella categoria Camion (34° assoluto nella generale Classic). Nonostante la rottura della turbina e della marmitta nelle ultime tappe, l’equipaggio #912 ha vinto due tappe e portato a casa un terzo posto al debutto che profuma di leggenda.

Emilia-Romagna Dakar 2026, Rebecca Busi: la “Fenice” di Bologna 28ª al traguardo

Per la bolognese Rebecca Busi, questa è stata la Dakar della maturità. Ingaggiata dal team ufficiale X-raid per correre con il prototipo Fenic SxS nella categoria Challenger, ha vissuto un inizio da incubo, guidando per ore nel buio del deserto durante la seconda tappa per un guasto tecnico.

Non si è arresa. Con una seconda settimana in crescendo e tempi spesso da Top 10 di categoria, Rebecca ha tagliato il traguardo finale in 116esima posizione nella classifica generale Auto (28ª tra i Challenger). Un risultato che certifica il suo status crescente nei rally raid.

Bedeschi-Giraldi e Facchini-Minghetti in Top 25

La scuola di regolarità e navigazione della Romagna ha brillato nella Dakar Classic, piazzando due equipaggi nelle parti altissime della classifica:

Davide Facchini e Francesco Minghetti: La vera sorpresa: Facchini, imprenditore romagnolo, insieme a Minghetti, consulente IT bolognese, ha navigato la Mitsubishi Evolution #775 fino a uno splendido 19° posto assoluto. Per un debutto, è un risultato eccezionale.

Paolo Bedeschi e Iader Giraldi: L’equipaggio #709 su Toyota HDJ 80 ha confermato la solidità mostrata negli anni scorsi. Grazie all’esperienza dakariana accumulata negli anni, il duo romagnolo ha chiuso al 24° posto assoluto, confermandosi tra i migliori regolaristi italiani.

Emilia-Romagna Dakar 2026: le Moto e il Titano con Zacchetti e Casadei

Non solo auto. Il piemontese Cesare Zacchetti, da menzionare in quanto portacolori dei reggiani del Team Movisport, ha onorato la categoria più dura, la Malle Moto (senza assistenza), portando la sua Honda al traguardo in 58esima posizione assoluta tra le moto, 14ª nella sua classe. Un veterano che non tradisce mai.

Infine, un plauso a San Marino: il riminese, sammarinese di licenza sportiva, Simone Casadei, in equipaggio con Giorgio Porello e Gianluca Capelli, ha condotto il pesante camion storico Iveco Magirus (#914) attraverso tutte le insidie del percorso. I tre hanno chiuso al 79° posto nella Classic.

