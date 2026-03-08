F1 | GP Australia: Vince Russell, sul podio Kimi Antonelli e la Ferrari di Leclerc

La stagione 2026 di F1 si è aperta nel segno della Mercedes: la Stella ha dominato e vinto il GP d’Australia con George Russell. Il bolognese Kimi Antonelli ha completato la doppietta della squadra tedesca; è salito sul podio anche il ferrarista Charles Leclerc, seguito dal compagno di scuderia Lewis Hamilton. Subito a punti Arvid Lindblad, all’esordio con Racing Bulls.

F1, GP Australia 2026: Mercedes domina con Russell e Antonelli

La gara di Melbourne segna l’inizio della nuova stagione nel segno della Mercedes. Russell ha controllato la corsa con autorità, ma anche Antonelli è stato autore di una grande prestazione.

Il giovane pilota bolognese vive una partenza complicata, scivolando indietro nelle prime fasi, ma reagisce con grande maturità: giro dopo giro ricuce il distacco, supera diversi avversari e si riporta nel gruppo di testa.

La strategia anticipata della Mercedes durante un periodo di Virtual Safety Car nelle fasi iniziali cambia poi l’inerzia della gara. Con gomme dure nuove e pista libera, le due Frecce d’Argento iniziano una rimonta irresistibile sulle Ferrari. Russell torna al comando nella seconda metà della corsa, mentre Antonelli si stabilizza in seconda posizione, dimostrando un ottimo passo.

Nel finale il distacco tra i due compagni di squadra resta sotto controllo, con Russell che gestisce e Antonelli che consolida una seconda posizione pesantissima nella prima gara del 2026.

Ferrari sul podio con Leclerc

Dietro le Mercedes, la Ferrari dimostra di avere il potenziale per restare in lotta. La gara delle Rosse parte nel migliore dei modi: allo spegnimento dei semafori Leclerc scatta perfettamente e brucia Russell in curva 1, prendendo il comando della corsa. Nei primi giri il monegasco e il pilota Mercedes danno vita a un duello spettacolare, con sorpassi e incroci di traiettorie che accendono subito la stagione.

Anche Hamilton resta costantemente in scia, pronto ad approfittare di ogni opportunità. Tuttavia la strategia più conservativa scelta dalla Ferrari durante la VSC consente alle Mercedes di recuperare terreno. Dopo la metà gara Russell passa al comando, mentre Antonelli consolida il secondo posto. Leclerc e Hamilton restano alle spalle ma non riescono più ad avvicinarsi davvero alle Frecce d’Argento.

Negli ultimi giri Hamilton aumenta il ritmo e si avvicina al compagno di squadra, ma Leclerc difende con decisione il terzo posto, riportando comunque la Ferrari sul podio nella gara inaugurale della stagione.

Racing Bulls: Lindblad subito a punti

Tra le prestazioni più interessanti del GP d’Australia spicca anche quella della Racing Bulls. Il debuttante Arvid Lindblad disputa una gara molto solida, restando a lungo in lotta con le vetture di centro gruppo e conquistando l’ottava posizione finale. Il britannico centra subito la zona punti al suo esordio in F1. Più complicata la corsa dell’altra Racing Bulls di Liam Lawson, che chiude in tredicesima posizione

F1, GP Australia 2026: i risultati della gara

