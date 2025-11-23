F1 GP Las Vegas 2025 | Verstappen trionfa, Antonelli vola al 5° posto. Ferrari, 6° Leclerc, 10° Hamilton

F1, il GP di Las Vegas 2025 ha visto Max Verstappen prendere il comando alla prima curva e non lasciarlo più. Alle sue spalle si sono messi in evidenza Lando Norris e George Russell. Bellissima prestazione di Kimi Antonelli, quinto e autore di una grandissima rimonta, nonostante una penalità e una strategia molto anticipata. Per la Ferrari, Charles Leclerc ha chiuso sesto, Lewis Hamilton decimo, dopo essere partito diciannovesimo.

Verstappen domina il GP F1 di Las Vegas 2025

La partenza ha subito indirizzato la gara: Norris ha sbagliato la frenata di Curva 1, finendo lungo e cedendo posizione a Russell e a un reattivo Verstappen. Dietro, un contatto multiplo innescato da Gabriel Bortoleto ha eliminato lui stesso e Lance Stroll, coinvolgendo anche Pierre Gasly e costringendo il gruppo alla prima Virtual Safety Car dopo appena tre giri.

It’s a DRAMATIC first corner in Las Vegas 😱 Here’s how the race start unfolded! 👀⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MbO09PnqwI

— Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Antonelli incanta: da diciassettesimo a quinto

La rivelazione del F1 GP Las Vegas 2025 è stata Kimi Antonelli, capace di trasformare un avvio difficilissimo — partenza dalla 17ª casella, penalità per falso start e pit-stop strategico al secondo giro — in uno straordinario quinto posto finale. Decisiva la gestione dei 48 giri con le gomme dure, che gli hanno permesso di resistere agli attacchi di Oscar Piastri e Charles Leclerc negli ultimi chilometri.

This is the move which saw Norris fly past Russell for P2! 💨✈️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/F5iqytWdfq — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Ferrari: Leclerc solo sesto, Hamilton si deve accontentare

In casa Ferrari, la gara si è chiusa con un 6° posto per Charles Leclerc, protagonista di diversi sorpassi nella fase centrale. Più complessa la corsa di Lewis Hamilton, coinvolto in alcuni contatti e penalizzato da una qualifica che non gli ha permesso di andare oltre la decima posizione.

A Maranello non vedono sicuramente l’ora che finisca questa stagione. Le speranze sono tutte rivolte al 2026. Il progetto questa volta dovrà essere azzeccato, altrimenti son dolori.

La classifica del F1 GP di Las Vegas 2025

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook