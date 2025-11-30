F1, GP Qatar| Vince Max! Bene Kimi 5°, peccato per Hadjar. Malissimo Ferrari

Grande vittoria per Max Verstappen, che tiene aperti i giochi per il titolo mondiale contro le McLaren. Ottima gara per Andrea Kimi Antonelli in Qatar: 4° fino al penultimo giro, 5° al traguardo dopo un piccolo errore. Una foratura negli ultimi passaggi impedisce ad Isack Hadjar di ottenere un risultato fantastico, a punti Liam Lawson. Disastro per Ferrari, Haas e Sauber.

Ancora super Kimi in Qatar

Il 5° posto conclusivo forse non rende al meglio giustizia alla grandissima gara di Kimi Antonelli. Partenza ottima, con cui si è messo subito alle spalle George Russell e gara molto consistente. Nel caos creatosi in pit lane dopo la prima sosta, perde la posizione da Carlos Sainz e, a posteriori, la possibilità di mettere nuovamente i piedi sul podio. Un errore al penultimo giro gli fa perdere il 4° posto a favore di Lando Norris.

Gara che poteva essere molto positiva anche per le Racing Bulls. Isack Hadjar era 6° fino al terzultimo giro, quando una foratura lo ha costretto a rientrare ai box. Alla fine è arrivato sul traguardo 18°. Positiva comunque la gara di Liam Lawson che, anche grazie a questo episodio, arriva 9°, portando a casa due punti preziosi.

Notte fonda Ferrari, anche Haas e Sauber

Una gara, quella delle due rosse, che riassume perfettamente il bruttissimo weekend. Charles Leclerc non è mai stato in lotta per posizioni interessanti, anzi. Al via era finito addirittura 11°, le tre posizioni guadagnate fino al traguardo sono state semplicemente frutto di sfortune varie altrui. Lewis Hamilton invece, dopo qualche posizione guadagnata al via, non si è mai acceso ed è arrivato sul traguardo 12°.

Zero punti al traguardo per la Haas. La gara di Esteban Ocon è stata in parte rovinata anche da una strategia ai box sbagliata della squadra, che lo ha relegato in fondo al gruppo dopo il primo giro di soste. Oliver Bearman invece era in piena lotta per la zona punti, ma anche qui un errore ai box è stato decisivo. Una ruota non montata subito bene lo ha costretto a fermarsi poco dopo la piazzola. Da qui è arrivata una penalità stop&go di 10 secondi e infine anche un ritiro.

Esito identico anche per la Sauber. Nico Hulkenberg, dopo un ottimo start, è finito fuori dopo un contatto con Pierre Gasly mentre era in lotta per l’8° posto. Gabriel Bortoleto invece è sempre rimasto nelle retrovie, concludendo in un anonimo 13° posto.

I risultati

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook