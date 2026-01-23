Motor Valley
F1, Maranello e Fiorano in festa per la Ferrari SF-26: segui qui la diretta
Il cuore della Motor Valley italiana batte forte: oggi alle 11:00 la Ferrari toglie i veli alla nuova SF-26 di Hamilton e Leclerc, attesa subito in pista a Fiorano. Segui la diretta streaming della presentazione.
È il giorno più atteso dell’anno per la Motor Valley. Oggi, 23 gennaio 2026, alle ore 11:00, i riflettori di tutto il mondo sono puntati su Maranello e Fiorano. La Scuderia Ferrari è pronta a togliere i veli alla SF-26, la monoposto chiamata a riportare il Titolo Mondiale in Emilia-Romagna sfruttando la rivoluzione dei nuovi regolamenti tecnici.
La nuova vettura farà anche i primi giri sul tracciato di Fiorano, dove tante persone stanno già attendendo la neonata del Cavallino Rampante, anche con qualche gioco pirotecnico.
Good morning from Fiorano😅 pic.twitter.com/OGz3KwAaIL
— Ana📷🏎️ (@AnaFerrariHeart) January 23, 2026
Sarà la seconda stagione in Rosso per Lewis Hamilton, pronto a formare ancora una volta con Charles Leclerc quella che alcuni definiscono “la coppia di piloti più forte della storia”.
Ma le vere domande sono tecniche: come avranno interpretato gli ingegneri del Cavallino le nuove regole sull’aerodinamica attiva e sulle Power Unit ecologiche?
Segui la presentazione in Diretta Streaming
Per vivere in tempo reale l’emozione dello svelamento, con il VIDEO in diretta, le prime immagini della vettura e la cronaca minuto per minuto, vi rimandiamo allo speciale dei nostri “cugini” di 1000cuorimotori.it.
🔴 GUARDA ORA LA DIRETTA VIDEO
Clicca qui per vedere lo streaming della presentazione Ferrari SF-26 e seguire il Live Blog:
Non perderti nemmeno un dettaglio di questa giornata storica per la Motor Valley e per tutta l’Italia.
