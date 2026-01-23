F1, Maranello e Fiorano in festa per la Ferrari SF-26: segui qui la diretta

È il giorno più atteso dell’anno per la Motor Valley. Oggi, 23 gennaio 2026, alle ore 11:00, i riflettori di tutto il mondo sono puntati su Maranello e Fiorano. La Scuderia Ferrari è pronta a togliere i veli alla SF-26, la monoposto chiamata a riportare il Titolo Mondiale in Emilia-Romagna sfruttando la rivoluzione dei nuovi regolamenti tecnici.

La nuova vettura farà anche i primi giri sul tracciato di Fiorano, dove tante persone stanno già attendendo la neonata del Cavallino Rampante, anche con qualche gioco pirotecnico.

Sarà la seconda stagione in Rosso per Lewis Hamilton, pronto a formare ancora una volta con Charles Leclerc quella che alcuni definiscono “la coppia di piloti più forte della storia”.

Ma le vere domande sono tecniche: come avranno interpretato gli ingegneri del Cavallino le nuove regole sull’aerodinamica attiva e sulle Power Unit ecologiche?

