WEC | Presentata a Milano la 6 Ore di Imola: «Vogliamo essere la gara con più pubblico del Mondiale»

Nella cornice glamour della Rinascente di Milano, il cuore pulsante della Motor Valley ha presentato in una conferenza stampa la sua sfida globale: la 6 Ore di Imola 2026 del WEC. Sono intervenuti diversi protagonisti chiave dell’evento, tra cui il Sindaco di Imola, Marco Panieri, e il CEO del FIA WEC, Frédéric Lequien. Entrambi hanno concordato su un punto: l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è pronto a diventare il centro del mondo motoristico.

Panieri: «Obiettivo record mondiale di pubblico»

A causa del conflitto in Medio Oriente e della conseguente cancellazione della tappa in Qatar, Imola è stata eletta a gara d’apertura del 2026. Una promozione che punta ancora più riflettori sul circuito romagnolo.

Il Sindaco Marco Panieri ha lanciato il guanto di sfida ai grandi circuiti internazionali. L’ambizione è chiara: rendere Imola la tappa più partecipata dell’intero calendario WEC, trasformandola in una «piccola Le Mans» italiana.

«In questi anni siamo sempre stati nelle prime tre gare per partecipazione. Il terzo posto però non ci basta più, e il secondo neanche. Ringrazio anche Ferrari, e in particolare Antonello Coletta e tutto il suo team, perché insieme stiamo giocando una sfida per il Paese: portare nella terra dei motori la gara più partecipata del mondiale.»

In un contesto geopolitico difficile, Panieri ha sottolineato il valore etico dell’evento: «Lo sport è un ottimo antidoto, è la grandissima arma per dare al mondo quello che serve: la pace e non la guerra.»

Un’esperienza totale: Fanzone City e mobilità

La forza di Imola risiede nella sua natura di «autodromo cittadino». Panieri ha annunciato investimenti massicci per integrare ancora di più la gara con il tessuto urbano della Motor Valley:

«Dalla stazione ferroviaria, in soli 1500 metri, si attraversa il centro storico e si arriva ai box. Quest’anno punteremo sulla Fanzone City con street food, musica e mostre. Inoltre, stiamo lavorando a una grande sorpresa sulla mobilità per chi raggiungerà l’evento in treno.»

Lequien: «Il WEC sta esplodendo: Imola sarà strapiena»

Il CEO del campionato, Frédéric Lequien, ha scattato una fotografia entusiastica del momento d’oro dell’endurance, definendolo il vertice assoluto insieme alla Formula 1. Il successo risiede nel record di costruttori presenti, tra i quali brilla anche un simbolo della Motor Valley come Ferrari.

«Il WEC sta esplodendo. Non è mai successo nella storia del motorsport che un campionato mondiale accogliesse 14 diversi costruttori automobilistici. È una piattaforma straordinaria per marketing e interesse mediatico. Posso dirvi fin da ora che Imola sarà strapiena. Vogliamo restare popolari: un biglietto costa mediamente 55 euro, vogliamo accogliere famiglie e giovani.»

